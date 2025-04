A vorbit în Senat 25 de ore continuu

Manifestarea de rezistență a senatorului Cory Booker a amintit de celebra scenă din filmul clasic al lui Frank Capra din 1939 „Mr. Smith Goes to Washington”.

Booker, un fost candidat la președinție, a criticat politicile radicale ale lui Trum și a afirmat că preluarea agresivă de către Trump a puterii executive din ce în ce mai mari a pus democrația americană în pericol.

„În doar 71 de zile, președintele Statelor Unite a provocat mult rău siguranței americanilor, stabilității financiare, fundamentelor de bază ale democrației noastre”, a spus el.

Booker și-a dedicat o mare parte din discursul său criticării politicilor lui Trump, dar pentru a trece timpul a recitat și poezie, a discutat despre sport și a distrat întrebările colegilor.

„Dacă îți iubești aproapele, dacă iubești țara asta, arată-ți dragostea. Oprește-i să facă ceea ce încearcă (să facă)”, a spus el.

Deoarece obstrucția lui Booker nu a avut loc în timpul votării niciunui proiect de lege, din punct de vedere tehnic, nu a fost un obstrucționare. Dar aceasta marchează prima dată în timpul mandatului lui Trump când democrații au distrus în mod deliberat afacerile Senatului.

Cel mai lung discurs al Senatului înregistrat înainte de marți a fost rostit de Strom Thurmond din Carolina de Sud, care s-a opus timp de 24 de ore și 18 minute împotriva Legii drepturilor civile din 1957.

