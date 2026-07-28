UPDATE: Incendiul a fost lichidat.

Știrea inițială

O autocisternă încărcată cu benzină și un buldoexcavator au fost implicate, marți, într-un accident pe DN2A, la ieșirea din Hârșova spre Constanța. În urma impactului, autocisterna a luat foc, iar traficul a fost oprit pe ambele sensuri. Autoritățile au instituit un perimetru de siguranță, din cauza încărcăturii transportate.

Departamentul pentru Situații de Urgență a transmis că incendiul se manifestă cu degajări foarte mari de fum. Accidentul s-a produs pe DN2A Constanța-Slobozia, în apropierea localității Hârșova, județul Constanța. Potrivit Centrului Infotrafic, autocisterna a luat foc după impact, iar flăcările se manifestă deschis.

În acest moment, nu sunt cunoscute date despre eventuale victime. Poliția Română a transmis, la ora 12:55, că traficul rutier este blocat pe ambele sensuri.

Perimetru de siguranță de 800 de metri

Echipele de intervenție au stabilit un perimetru de siguranță pe o rază de 800 de metri. DSU a transmis că primele locuințe se află la aproximativ 3 kilometri de locul accidentului. Autoritățile spun că, deocamdată, nu există un risc imediat pentru populație.

„Misiunea este în dinamică, iar echipajele de intervenție acționează pentru localizarea și lichidarea incendiului, precum și pentru limitarea efectelor produse de eveniment”, a transmis DSU.

Mai multe echipaje intervin la fața locului

La locul accidentului intervin patru autospeciale de stingere, un echipaj CBRN, o ambulanță SMURD și o ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean Constanța. În sprijin se deplasează și autospeciala cu roboți de la ISU București-Ilfov, precum și alte două autospeciale de stingere de la ISU Ialomița.

Misiunea este în desfășurare. Pompierii acționează pentru localizarea și stingerea incendiului, dar și pentru limitarea efectelor produse de accident.

Centrul INFOTRAFIC al Poliției Române a anunțat că traficul rutier este oprit pe ambele sensuri ale DN2A.

„Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că pe DN 2A Constanța-Slobozia, în apropierea localității Hârșova, județul Constanța, a avut loc un accident rutier produs între o autocisternă și un buldoexcavator, în urma căruia a izbucnit un incendiu la nivelul autocisternei, ce se manifestă cu flacără deschisă. (…) Traficul rutier este oprit pe ambele sensuri”, a transmis Poliția Română.

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