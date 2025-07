Acțiunea Conservatoare, lansat la Iași. Târziu spune că România nu mai are nici timp, nici răbdare

Claudiu Târziu, președintele Acțiunii Conservatoare (ACT), a anunțat sâmbătă lansarea oficială a partidului, la Iași, explicând că este un moment istoric, un răspuns de extremă urgență la criza morală, economică, politică și identitară în care a fost adusă România după decenii de guvernări împotriva interesului național.

La conferința de la Iași, liderul conservator a prezentat viziunea sa pentru viitorul națiunii și a propus proiectul „România Puternică 2050”.

„Simplul fapt că România poate da naștere unei astfel de mișcări este unul special. Este unul greu de evaluat astăzi, dar este unul care își va vădi roadele foarte curând. Am spus că este un început al mișcării, al reprezentării politice, a mișcării de renaștere națională, pentru că Acțiunea Conservatoare este un partid, dar în jurul acestui partid noi ambiționăm și credem că putem să antrenăm cu adevărat o mișcare civică, politică, cu temeliile doctrinare puternice și în egală măsură cu valențe reformatoare”, a subliniat Claudiu Târziu.

Situația actuală a României și necesitatea schimbării

„România nu mai are răbdare și România nu mai are timp pentru experimente, pentru încercări, pentru mimarea reformei, pentru tot felul de erori. Nu mai are timp și răbdare cu cei care și-au bătut joc de ea, care au deturnat-o de la drumul ei firesc, care i-au compromis destinul vreme de atâtea decenii. De aceea, Acțiunea Conservatoare este extrem de necesară și este în egală măsură de extremă urgență. Pentru că, vedeți, am ajuns la scadență cu foarte multe lucruri, începând de la cele de ordin material până la cele de ordin moral și trecând prin tot ceea ce înseamnă ordinea publică, ordinea în societate. Trăim astăzi într-un haos care are ca rezultat o viață mai proastă pentru cei mai mulți, o lipsă de orizont pentru noi toți și înmulțirea celor care beneficiază de funcții publice și de toate privilegiile pe care și le asigură prin aceste funcții publice”, a precizat președintele partidului Acțiunea Conservatoare.

Claudiu Târziu a avertizat că în spatele măsurilor prezentate de guvernanți ca fiind parte dintr-o amplă reformă se află de fapt o pornire spre distrugere, prin care se urmărește slăbirea statului, astfel încât România să rămână „un câmp de extracție de resurse și o piață de desfacere”. Potrivit acestuia, statul nu mai reprezintă poporul român, ci a fost confiscat de o mafie transnațională și transpartinică.

Soluția ACT: România Puternică 2050

În viziunea președintelui ACT, „România trebuie să devină până în 2050 o țară în care să ne placă să trăim, pe care s-o iubim și pentru care să fim capabili să murim.”

„Ce avem de făcut pentru asta? Întâi de toate trebuie să vrem să ne plasăm în concertul acesta al națiunilor și al Europei de puteri economice pe o poziție avantajoasă, să vedem ce anume putem noi face și nu e destul produs în lume. În al doilea rând, trebuie să ne asigurăm că odată ce am construit anumite fabrici, prin atragere de capital, prin acorduri de capital de la stat pentru toți rolul, mijloace care nu sunt invenții de azi, vom avea capacitatea energetică să susținem aceste fabrici. Și avem nevoie în sfârșit de o strategie pe sistemul național energetic care e tot amânată de ani buni”, a explicat Claudiu Târziu.

Totodată, liderul Acțiunii Conservatoare a subliniat că este nevoie de măsuri care să încurajeze întoarcerea românilor din diaspora acasă, în contextul în care România are nevoie de forță de muncă. Claudiu Târziu a precizat că este importantă atragerea românilor din comunitățile istorice de peste graniță în proiectul național.

La evenimentul de lansare a Acțiunii Conservatoare la Iași au mai participat, printre alții, europarlamentarul Șerban Dimitrie Sturdza, parlamentarul Robert Alecu, precum și foștii deputați Mihail Albișteanu și Daniel Ivănuță.