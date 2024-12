Actorul român care a murit împușcat pe stradă

Actorul care a murit stupid. Se poate spune asta despre Horia Căciulescu, unul dintre cei mai mucaliți și haioși actori de revistă. Cunoscut mai ales datorită rolurilor din Tv, Horia Căciulescu a decedat pe 24 decembrie 1989, împușcat în centrul capitalei.

Ziua Veche scrie legat de acest subiect:

„In 24 decembrie 1989, actorul Horia Caciulescu conducea Dacia personala, in care se mai aflau pe locurile din spate surorile Vica si Milica Gavriliuc, spre Palatul Telefoanelor. Pe str. Constantin Mille, le-a aparut in fata un dispozitiv de infanteristi, condusi de lt.maj. Emil Pana, de la UM 01395 Bucuresti, care ocupasera zona cu mai multe TAB-uri. Militarii sustin ca au somat Dacia sa opreasca si, pentru ca soferul nu s-a conformat, au ciuruit cu pistoalele mitraliera autoturismul. Actorul a fost impuscat in cap si a murit pe loc. Iar cele doua femei au fost grav ranite. Cazul a fost musamalizat la gramada de catre procurorii militari din Sectia Parchetelor Militare, care se fac vinovati de favorizarea celor care au ucis 942 de persoane pentru care nu exista niciun vinovat (este vorba de marele dosar 97/P/1990).

Deși decesul prin împușcare a survenit pe data de 24 decembrie 1989, în certificatul de deces este menționată ca dată a decesului ziua de 27 decembrie 1989