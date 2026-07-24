Oficialul a recunoscut complexitatea negocierilor care vizează peste un milion de bugetari și a evitat să ofere garanții clare privind încadrarea în termenele stricte impuse prin PNRR. Totodată, Radu Burnete a abordat și subiectul sensibil al stocurilor de carburanți din vestul țării, dând asigurări că situația este sub control și că blocajele sunt de natură pur logistică.

Prelungirea discuțiilor tehnice și riscurile legate de PNRR

Deși premierul indicase anterior că proiectul va fi depus în Parlament la mijlocul săptămânii, consultările de la Cotroceni au scos la iveală necesitatea unor dezbateri suplimentare. În urma ultimelor analize centrate pe domenii esențiale precum educația și sănătatea, s-a decis prelungirea negocierilor tehnice cu încă una sau două săptămâni. Radu Burnete a subliniat că procesul nu a fost reluat de la zero, amintind de acordul politic încheiat încă din 21 mai, când partidele au agreat un plafon bugetar și asumarea unui proiect comun sprijinit logistic de Ministerul Muncii.

Întrebat direct despre posibilitatea ratării jaloanelor din PNRR din cauza acestor amânări repetate, oficialul a fost rezervat. Acesta a admis că nu există garanții absolute, explicând că discuțiile sunt extrem de dificile deoarece vizează salarizarea întregului sector public și necesită armonizarea propunerilor venite de la Banca Mondială și Ministerul Finanțelor. În prezent, scenariul agreat presupune ca partidele să finalizeze capitolele mari și să încerce să ajungă la un compromis politic asumat, urmând ca abia ulterior să se decidă o eventuală consultare extinsă cu sindicatele.

Situația stocurilor de carburanți și presiunea asupra infrastructurii feroviare

Pe lângă subiectul salarizării bugetarilor, discuțiile au atins și o problemă economică urgentă legată de aprovizionarea cu produse petroliere. În contextul semnalelor trase privind limitarea stocurilor în anumite zone din vestul țării, Radu Burnete a făcut apel la calm, explicând că dificultățile întâmpinate nu țin de o criză sistemică majoră, ci de un blocaj logistic punctual generat de sezonul estival.

Trecerea intensă a trenurilor de călători spre litoral pe parcursul verii a aglomerat infrastructura feroviară din apropierea unor puncte-cheie de aprovizionare, cum este zona Oil Terminal, îngreunând temporar transportul feroviar de combustibil. Pentru a remedia această problemă, autoritățile au dispus măsuri concrete, inclusiv efectuarea operațiunilor de descărcare și transport pe timpul nopții, astfel încât fluxul de carburanți să revină la parametri normali în cel mai scurt timp, fără a fi nevoie de intervenții drastice precum scoaterea de rezerve strategice.

Sursa video: Cotidianul.

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