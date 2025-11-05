Alerta BNR privind un document fals care îi este atribuit. Banca sesizează autoritățile

Banca Națională a României (BNR) sfătuiește oamenii să verifice informațiile doar din surse oficiale și avertizează că folosirea documentelor false este ilegală.

De Mădălina Hodea
Alerta BNR privind un document fals care îi este atribuit. Banca sesizează autoritățile

Banca Națională a României (BNR) sfătuiește oamenii să verifice informațiile doar din surse oficiale și avertizează că folosirea documentelor false este ilegală.

BNR a anunțat că un document fals, care poartă sigla și data băncii, circulă în spațiul public. „Documentul”, care vorbește despre „pericol crescut privind siguranța juridică” și o procură cu „autoritate totală”, nu a fost emis de BNR și nu are nicio legătură cu instituția.

„BNR atrage atenția tuturor cetățenilor și firmelor să fie foarte atenți la un document care circulă pe internet și în alte medii, prezentat ca fiind oficial, dar care este fals. Documentul spune că există riscuri juridice legate de anumite procuri, dar banca nu a emis niciun astfel de avertisment.

Instituția recomandă ca orice informație legată de BNR să fie verificată doar pe site-ul oficial sau direct prin contact cu reprezentanții băncii. Distribuirea sau folosirea documentului fals poate aduce probleme legale celor implicați. BNR roagă publicul să ignore și să nu răspândească astfel de materiale care pot crea confuzie și pot afecta încrederea în instituție”, arată instituția într-un comunicat de presă.

BNR reamintește publicului că:

  • toate comunicatele oficiale ale băncii centrale sunt publicate exclusiv pe site-ul instituției: https://www.bnr.ro/ și pe canalele oficiale de comunicare ale BNR (XYouTubeLinkedInInstagramBluesky)
  • orice document atribuit BNR care circulă în afara acestor canale trebuie tratat cu maximă prudență
  • transmiterea, reproducerea sau distribuirea unor documente false emise în numele BNR întră în categoria Falsuri în înscrisuri, constituie infracțiuni de fals și uz de fals potrivit prevederilor Codului penal și se sancționează conform legislației în vigoare.

BNR a transmis că a sesizat autoritățile competente pentru investigarea acestei tentative de dezinformare și recomandă publicului să nu dea curs, să nu semneze și să nu redistribuie documentul fals.

