De Mădălina Hodea
Un apel rapid la 112 a declanșat evacuarea întregului Liceu Tehnologic Theodor Pallady din Sectorul 3 al Capitalei, după ce un miros puternic de gaze a alarmat elevii și personalul școlii. La fața locului au intervenit imediat echipaje de pompieri, SMURD, poliție și o echipă CBRN pentru măsurători

Incidentul a avut loc în unitatea de învățământ situată în București, Sector 3, iar sursa mirosului pare să fie o conductă de gaz aflată în exteriorul clădirii. Autoritățile au anunțat că au fost alertate și au intervenit prompt pentru a evalua riscul și a asigura evacuarea în siguranță a tuturor celor prezenți. Echipajele specializate au început măsurători pentru identificarea eventualelor scurgeri și pentru stabilirea gradului de pericol.

Până la clarificarea situației, elevii și personalul au părăsit clădirea, iar circulația în zonele adiacente este monitorizată de autorități. Vom reveni cu detalii pe măsură ce apar informații oficiale despre cauza exactă și eventualele măsuri de remediere.

 

 

Distrigaz Sud Rețele explică situația

 

Ca urmare a unui apel primit la Centrul de Apeluri și Depanaj Urgențe Gaze al Distrigaz Sud Rețele, astăzi 4 noiembrie 2025, la ora 11:00, prin care se sesiza prezența unui miros de gaze naturale la Liceul Tehnologic Theodor Pallady, din sectorul 3 al municipiului București, o echipă de intervenție s-a deplasat imediat la fața locului și a luat primele măsuri de siguranță, sistând alimentarea cu gaze naturale pentru liceul respectiv, începând cu ora 11:05, precizează compania printr-un comunicat.

 

În urma investigațiilor tehnice efectuate de către echipele Distrigaz Sud Rețele, a fost depistat un defect la robinetul de intrare/ieșire aferent postului de reglare al instalației de utilizare, care aparține liceului, dar nu au fost depistate scurgeri de gaze în zona rețelei de distribuție a gazelor naturale, în zona adiacentă imobilului și nici infiltrații în subsolul acestuia.

 

Reluarea alimentării cu gaze naturale a liceului se va face după remedierea defectului aferent elementelor postului de reglare, efectuată de către Distrigaz Sud Rețele în cursul zilei de astăzi și realizarea verificării/reviziei de către un operator economic autorizat A.N.R.E., contractat de către administrația liceului, care să ateste că instalația de utilizare îndeplinește condițiile tehnice de funcționare în siguranță, în conformitate cu prevederile normelor tehnice.

