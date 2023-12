Alianță pentru AUR, chiar de 1 Decembrie

Într-un congres extraordinar, organizat chiar de Ziua Națională, două partidele își unesc forțele urmând să formeze o alianță cu AUR.

Partidul Alianța pentru Patrie și Forța Identității Naționale au fuzionat de 1 Decembrie, la Alba Iulia.

Liderii celor două formațiuni, Liviu Marian Pop, fostul ministru al educației, și Ilan Laufer, fost ministru pentru mediul de afaceri, vor forma o alianță cu AUR la alegerile din 2024.

„Cu prilejul aniversarii a 105 ani de la Marea Unire, astazi 1 Decembrie 2023 la Alba Iulia, partidul Forta Identitatii Nationale si Alianta Pentru Patrie au organizat Congresul Extraordinar de Fuziune prin Absorbtie pentru a-si uni puterile in cadrul Aliantei AUR in vederea castigarii tuturor alegerilor din 2024, onorand astfel valorile, principiile si credinta in Dumnezeu, care au stat la baza Marii Uniri infaptuita de inaintasii nostri la 1 Decembrie 1918.

Va cer tuturor sa va inhamati la aceasta lupta si cu ajutorul fiecaruia dintre noi vom castiga anul viitor si vom reda demnitatea romanilor atat in propria tara dar si in cadrul UE. Asa sa ne ajute Dumnezeu! #UnireaFacePuterea. La multi ani Romania!”, scrie Ilan Laufer pe Facebook.