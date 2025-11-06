Alt român mort în Italia

Românul de 33 de ani care conducea spre casă după tura de noapte a murit după ce mașina lui s-a izbit de un autobuz școlar. 20 de elevi au fost răniți ușor.

De Bianca Dumbraveanu
Sursa FOTO: Corriere Torino

Un accident grav a avut loc marți dimineață în localitatea Arignano, lângă Torino, Italia, soldat cu moartea unui șofer român de 33 de ani. Mașina condusă de acesta s-a izbit violent de un autobuz școlar în care se aflau aproximativ 50 de elevi, provocând rănirea ușoară a 20 dintre ei.

Autoritățile italiene au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte ale tragediei, notează presa italiană.

Șoferul român se întorcea de la serviciu

Conform sursei citate, șoferul, rezident în Mombello Torinese, lucra în Santena și se îndrepta spre casă după tura de noapte. Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi adormit la volan. Mașina sa a derapat într-o curbă și a pătruns pe contrasens, lovind frontal autobuzul care transporta elevi către liceul Monti și institutul tehnic Vittone din Chieri.

La fața locului au intervenit echipaje medicale ale Serviciului de Urgență 118, elicopterul de salvare, mai multe ambulanțe, pompieri și carabinieri.

„Unii dintre elevi au suferit contuzii, dar sunt în afara oricărui pericol. Toți sunt foarte speriați”, a declarat Umberto Musso, primarul localității Castelnuovo Don Bosco.

Șoferul autobuzului a scăpat nevătămat.

Dublă tragedie în provincia Torino

Accidentul de la Arignano este al doilea incident mortal în doar 24 de ore în zona Torino. Cu o seară înainte, o femeie de 45 de ani a fost lovită mortal de o autoutilitară în Moncalieri, în timp ce mergea pe marginea drumului.

