Amenzi după decesul mămicii la Constanța

Clinica privată unde a născut o tânără polițistă, dar care a murit mai târziu la un spital de stat, pare că nu e chiar nevinovată.

Reprezentanții clinicii au fost amendați cu 30 000 de leu de DSP pentru „nerespectarea programului propriu de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor asociate asistenţei medicale”, informează publicația locală CugetLiber.ro.

De asemenea, unitatea sanitară nu a putut face dovada buletinelor de analiză a tuturor probelor de autocontrol, transmite Ministerul Sănătății.