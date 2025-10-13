Amenzi după decesul mămicii la Constanța

13 oct. 2025

Clinica privată unde a născut o tânără polițistă, dar care a murit mai târziu la un spital de stat, pare că nu e chiar nevinovată.  

 

Reprezentanții clinicii au fost amendați cu 30 000 de leu de DSP pentru „nerespectarea programului propriu de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor asociate asistenţei medicale”, informează publicația locală CugetLiber.ro.

De asemenea, unitatea sanitară nu a putut face dovada buletinelor de analiză a tuturor probelor de autocontrol, transmite Ministerul Sănătății.

  2. Cum se traduce comunicatul: Se practică la modul rapace medicina freelancing ..de exemplu, doctorul anestezist sau chirurgul vin și stau la un spital/mai multe spitale doar minute/ore cât pentru intervenție, pe contract de prestări servicii sau fac gărzi externalizate de către spital tot așa – o noapte 5000 de lei și până îți scoate firele peste 14 zile stai cu el în live: tu pe pat – el la Mallorca, după care vă vedeți și zici ce tare-i doctoru’/și bun/și modern/și cosmopolit. Uneori, cu arsuri solare de la plajă, nici nu ia halatul, de unde și observația cu prevenția infecțiilor..Da poa’ să aducă și ceva cârcăiac din cluburile de metiși frecventate..

