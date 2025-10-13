”Armonia Hospital este autorizat şi complet echipat, inclusiv cu secţie ATI. Unitatea este dotată cu o secţie de Anestezie şi Terapie Intensivă (ATI), complet echipată şi perfect funcţională.
Armonia Hospital funcţionează în baza unei autorizaţii sanitare de funcţionare, reînnoită în luna martie 2025. Fără această secţie ATI, spitalul nu ar fi putut desfăşura activitatea. Existenţa şi funcţionarea acestei secţii reprezintă o condiţie obligatorie pentru orice unitate medicală care efectuează intervenţii chirurgicale”, au anunţat reprezentanţii unităţii medicale.
Ei au explicat de ce pacienta a fost transferată la Spitalul Judeţean Constanţa.
”După intervenţia chirurgicală efectuată în regim de urgenţă (histerectomie subtotală), echipa medicală a considerat necesar transferul pacientei la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, unitate cu resurse multidisciplinare extinse, unde există intervenţie coordonată a mai multor specialităţi medicale în acelaşi timp”, au mai transmis reprezentanţii spitalului.
Ei au adăugat că spitalul Armonia sprijină în totalitate verificările autorităţilor competente şi colaborează activ pentru clarificarea tuturor aspectelor legate de acest caz, dar şi că îşi exprimă ”compasiunea sinceră faţă de familia pacientei şi asigurăm opinia publică de faptul că echipa medicală a acţionat cu profesionalism şi responsabilitate, în toate etapele intervenţiei”.
O femeie în vârstă de 29 de ani a murit, miercuri, în urma unor complicaţii apărute după ce a născut la o clinică privată din municipiul Constanţa. După naştere, starea ei s-a agravat, femeia fiind dusă la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă, dar medicii nu au reuşit să o salveze.
ce a spus un medic? Ca „privatii” nu au specialisti si capacitatea de a salva in caz de complicatii…
iar din ceea ce se spune au dat-o rau in bara…
au ”pipait” o ecografie in mod neprofesional, au asiatat la nastere sau poate o cezariana si cand s-au trezit cu o ruptura de col au vrut sa opreasca hemoragia cu o histerotomie, adica au scos o parte din uter…agravand hemoragia…
asa ca mergeti la ”privata” sa naste-ti ca oricum nici la stat nu aveti loc decat pe truatuar cu tv-ul urmarin procesul de nastere…de fapt ca in SUA unde pompierii ajuta pe una sa nasca unde nimereste…cu succes de presa…
suntem in secolul AI…ce ne mai trebuie viata?