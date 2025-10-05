Amsterdam: Sute de mii de oameni în stradă pentru Gaza

Un sfert de milion de oameni au ieșit în stradă la Amsterdam, cerând guvernului olandez să adopte o poziţie mai fermă împotriva războiului Israelului în Gaza, relatează Reuters.
Cei mai mulți participanţi erau îmbrăcați în roșu pentru a-şi exprima sprijinul faţă de „linia roşie” simbolică împotriva asediului israelian asupra Gazei.
Protestatarii de toate vârstele au înfruntat ploaia pentru a se alătura unui marş de 6 kilometri prin capitala olandeză, fluturând steaguri palestiniene, scandând „Palestina liberă, Palestina liberă” şi purtând pancarte cu mesajele „Israel, ruşine să-ţi fie!” şi „nu suntem liberi până când Gaza nu este liberă”.
„Suntem aici pentru a condamna tot ceea ce se întâmplă în Gaza”, a declarat Emilia Rivero, în vârstă de 27 de ani, care a venit din oraşul Utrecht, situat în centrul ţării. „Consider că este minimul pe care îl putem face, având în vedere ororile din Gaza.”
Organizatorii au declarat că guvernul olandez nu face suficient pentru a împiedica Israelul să comită crime de război în Gaza şi au cerut politicienilor să ia măsuri.
Israelul respinge acuzaţiile de genocid ca fiind nefondate şi afirmă că operaţiunile sale din Gaza sunt de autoapărare şi vizează militanţii Hamas care au atacat Israelul la 7 octombrie 2023.
De fapt cu ceva vreme in urma niste migranti prin Marsilia (cred) in timp ce faceau scandal, agresau trecatorii tipau ca ei sunt cuceritori nu migranti si au venit sa cucereasca Europa.
In vremurile astea, genocidul și terorismul israelian asupra palestinienilor este singura problemă existențială a omenirii și singura temă care unește popoarele împotriva dușmanului comun, fiindcă Palestina este experiment cu risc de extindere și implementare asupra tuturor popoarelor.
