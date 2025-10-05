Amsterdam: Sute de mii de oameni în stradă pentru Gaza

05 oct. 2025 la 18:59 (R.C.) Extern 7

Un sfert de milion de oameni au ieșit în stradă la Amsterdam, cerând guvernului olandez să adopte o poziţie mai fermă împotriva războiului Israelului în Gaza, relatează Reuters.

Cei mai mulți participanţi erau îmbrăcați în roșu pentru a-şi exprima sprijinul faţă de „linia roşie” simbolică împotriva asediului israelian asupra Gazei.

Protestatarii de toate vârstele au înfruntat ploaia pentru a se alătura unui marş de 6 kilometri prin capitala olandeză, fluturând steaguri palestiniene, scandând „Palestina liberă, Palestina liberă” şi purtând pancarte cu mesajele „Israel, ruşine să-ţi fie!” şi „nu suntem liberi până când Gaza nu este liberă”.

„Suntem aici pentru a condamna tot ceea ce se întâmplă în Gaza”, a declarat Emilia Rivero, în vârstă de 27 de ani, care a venit din oraşul Utrecht, situat în centrul ţării. „Consider că este minimul pe care îl putem face, având în vedere ororile din Gaza.”

Organizatorii au declarat că guvernul olandez nu face suficient pentru a împiedica Israelul să comită crime de război în Gaza şi au cerut politicienilor să ia măsuri.

Israelul respinge acuzaţiile de genocid ca fiind nefondate şi afirmă că operaţiunile sale din Gaza sunt de autoapărare şi vizează militanţii Hamas care au atacat Israelul la 7 octombrie 2023.

Recomanda [votes_up id=878393]
(R.C.) 45271 Articole
Author

Articole asemănătoare

7 Comentarii

  2. Kalifatul european…
    De fapt cu ceva vreme in urma niste migranti prin Marsilia (cred) in timp ce faceau scandal, agresau trecatorii tipau ca ei sunt cuceritori nu migranti si au venit sa cucereasca Europa.

    Răspunde

  4. In vremurile astea, genocidul și terorismul israelian asupra palestinienilor este singura problemă existențială a omenirii și singura temă care unește popoarele împotriva dușmanului comun, fiindcă Palestina este experiment cu risc de extindere și implementare asupra tuturor popoarelor.

    Răspunde

  8. Referitor la tentativa de protest de ieri din Tbilisi (Georgia/Gruzia):

    1. Autoritățile georgiene au arestat întregul „comitet de organizare” care a condus tulburările de ieri și a cerut confiscarea clădirilor administrative, neascultarea față de poliție și preluarea efectivă a puterii pe străzi.

    2. Nu doar „opoziția” georgiană, ci și serviciile de informații străine și diplomații UE au fost acuzați de organizarea tulburărilor și de tentativa de preluare a puterii.

    3. Centrul capitalei a suferit pagube materiale extinse, iar câteva zeci de ofițeri de poliție au fost răniți.

    4. Restricțiile adoptate anterior privind agenții străini și ONG-urile vor fi aplicate ONG-urilor implicate în organizarea tentativei de lovitură de stat. Este suficient să se aplice pur și simplu legea deja adoptată.

    5. Visul Georgian a declarat că guvernul din Georgia poate fi schimbat doar prin alegeri și că orice încercare de preluare a puterii prin forță și de ocolire a procedurilor democratice va fi suprimată.

    Actualul guvern, condus de Ivanishvili și Kobakhidze, a fost deja clar etichetat drept „ostil” în Occident.

    Răspunde

  12. Ba,baiatu’,n-am mai vazut atata puhoi de lume de la concertul lui Armin,cu ocazia incoronarii actualului rege !

    Răspunde

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*


Precizare:
Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.