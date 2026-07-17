Dragoș Pîslaru garantează pentru legea salarizării: Nu scade niciun venit

Ministrul interimar al Muncii, Dragoş Pîslaru, anunţă că a introdus în legea salarizării prevederi potrivit cărora niciun venit net al salariaţilor din sectorul public nu va scădea.

Garanțiile lui Dragoș Pîslaru privind legea salarizării

Dragoș Pîslaru afirmă că, dacă prin legea salarizării, venitul net al vreunui salariat ar scădea, acesta ar beneficia de sume compensatorii impozabile, care vor fi luate în calculul pensiei. Iar aceste venituri ar fi acordate nu pe perioadă limitată, aşa cum s-a propus iniţial.

Dragoş Pîslaru consideră „legitim ca sindicatele să facă proteste anticipative” şi consideră legitimă îngrijorarea acestora. Însă precizează că legea salarizării unitare nu va duce la scăderea niciunui venit.

Dragoș Pîslaru, despre garanțiile din legea salarizării: Nu va putea cineva să primească mai puţin în mână

„Nu are cum ca un salariu aflat în plată astăzi să scadă şi asta trebuie scoasă de pe masă. Legea salarizării unitare are toate elementele cu privire la venitul salarial. Discutăm despre venitul salarial pe care îl primeşte omul în mână.

Nu va putea cineva să primească mai puţin în mână, indiferent ce se întâmplă, în legea salarizării.

Vă atrag atenţia că avem un salariu de bază mai mare, cu sporuri mai puţine, asta e noua logică din legea salarizării unitare. Ce încerc să spun este: există aceste sume compensatorii care se acordă oricărei persoane care câştigă, astăzi, în mână o sumă şi ar câştiga prin noul calcul din legea salarizării mai puţin.

Asta este ceea ce încerc să transmit fără echivoc. Nu va exista nicio persoană care să primească mai puţin venitul salarial net decât o face astăzi. Suma compensatorie despre care discutăm este un drept salarial impozabil care contribuie la pensie”, a explicat Dragoş Pîslaru, joi seară, la Euronews România, citat de news.ro.

Termenul limită pentru protecția venitului net, eliminat

El a spus că toate „îngrijorările” exprimate de sindicate au fost introduse în proiectul de act normativ. Astfel, autoritățile s-au asigurat că nu va exista niciun caz în care veniturile bugetarilor vor scădea.

Dragoș Pîslaru a menţionat că protecţia venitului net, prevăzută iniţial pentru cinci ani, nu mai are un termen limită.

„Nu există vreun venit care să poată scădea”, a subliniat ministrul interimar al Muncii.