Dragoș Pîslaru, replică la ironia DIICOT: „Problema majoră nu este ironia de pe Facebook, ci cum afectează instituțiile viața oamenilor”

Ministrul interimar al Muncii, Dragoş Pîslaru, a răspuns ironiei publice lansate de DIICOT la adresa sa. Instituţia a comentat demiterea şefei ANPDPD, Alexandra Zară, acuzată de ministru că nu l-a anunţat despre descinderea DIICOT la azilele ilegale din Bihor. Astfel, DIICOT a postat pe Facebook o imagine generată de inteligenţa artificială cu mesajul: „Astăzi suntem şi la Casa de Pensii :). Scuze că nu am anunţat înainte!”.

Dragoș Pîslaru a spus, joi seară, la Euronews România, că ironia i-a fost adresată în mod direct. Dar, a precizat el, reacţia sa personală la postarea DIICOT este mai puţin relevantă.

„Problema majoră nu este ironia de pe Facebook, problema majoră este cum colaborează instituţiile pentru a se asigura că vieţile oamenilor nu sunt puse în pericol”, a afirmat ministrul.

Disputa Dragoș Pîslaru – DIICOT. „Vieţile a 400 de oameni au fost puse în pericol”

Dragoș Pîslaru a spus că ziua descinderilor a fost una dintre cele mai grele din viaţa sa. A trebuit să decidă ce este mai bine pentru peste 400 de oameni scoşi din azilele ilegale din Bihor.

„Aici este vorba de faptul că vieţile a 400 de oameni au fost puse în pericol, pentru că o operaţiune care este planificată de peste un an de zile nu a avut în vedere modul în care operaţiunea aceasta complexă de relocare a oamenilor ar trebui făcută”, a explicat el, potrivit news.ro.

Ministrul a dat un exemplu concret. Unii oameni au fost duşi la nouă ore distanţă de mers cu maşina, până în Giurgiu.

Drago Pîslaru, despre un „telefon disperat”, după descinderile DIICOT

Dragoș Pîslaru a spus că a primit, în acea dimineaţă, după descinderile DIICOT, un telefon disperat prin care i s-a cerut sprijin pentru oamenii din Bihor.

„Nu este vorba de supărarea mea personală, este vorba de faptul că avem nevoie de protocoale interinstituţionale care să prevină apariţia unor astfel de situaţii”, a adăugat el.

Ministrul a precizat că nu simte nevoia să fie informat în prealabil în dosarele unde nu este nevoie de intervenţii de urgenţă.

Apelul ministrului: „Să respectăm românii în slujba cărora suntem”

„Este foarte important să înţelegem că da, râdem, glumim. Dar nu când este vorba de viaţa a peste 400 de oameni. Cred că este nevoie să ne respectăm instituţiile. Și, mai ales, să respectăm românii în slujba cărora suntem”, a spus Dragoș Pîslaru.

El a adăugat că escaladarea unui conflict între puterea judecătorească şi cea executivă nu creşte încrederea românilor în stat.