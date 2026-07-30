ANAF a descoperit un circuit de evaziune fiscală în domeniul pazei. Prejudiciul depășește 12,35 milioane de lei

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF au identificat un mecanism complex de evaziune fiscală în domeniul serviciilor de pază și protecție, în urma căruia bugetul de stat ar fi fost prejudiciat cu peste 12,35 milioane de lei. În acest caz sunt vizate patru societăți comerciale care ar fi utilizat operațiuni fără suport economic real pentru a reduce obligațiile fiscale.

Potrivit ANAF, verificările au scos la iveală existența unui circuit organizat, coordonat de aceiași asociați și administratori, prin care au fost folosite mai multe firme pentru a crea aparența unor tranzacții comerciale reale. Scopul acestui mecanism ar fi fost diminuarea taxelor și impozitelor datorate bugetului de stat.

Inspectorii antifraudă susțin că societățile au înregistrat în contabilitate operațiuni fără suport economic, folosind furnizori cu un comportament fiscal necorespunzător, controlați de aceleași persoane. Aceștia ar fi emis facturi și documente justificative fictive, care au permis deducerea ilegală a TVA și reducerea bazei de calcul pentru impozitul pe profit.

Circuit financiar menit să ascundă traseul banilor

Ancheta a relevat și un circuit financiar menit să ascundă traseul banilor. Potrivit ANAF, cea mai mare parte a sumelor încasate de la clienți a fost retrasă în numerar prin peste 6.600 de operațiuni efectuate la bancomate. Valoarea totală a acestor retrageri depășește 26 de milioane de lei, iar majoritatea tranzacțiilor au fost realizate în tranșe de aproximativ 4.000 de lei, pentru a îngreuna identificarea fluxurilor financiare.

Prejudiciul estimat până în prezent este de 12.353.789 de lei. Din această sumă, 8.374.516 lei reprezintă TVA dedusă nelegal, 3.946.325 lei provin din diminuarea impozitului pe profit, iar 32.948 de lei din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor.

ANAF a extins investigațiile într-un dosar de fraudă fiscală și a identificat noi operațiuni suspecte în cadrul unui grup de firme. Inspectorii susțin că societățile au transferat între ele peste 32 de milioane de lei și nu au achitat taxe de peste 13 milioane de lei. Alte operațiuni ar fi produs bugetului un prejudiciu de peste 2,1 milioane de lei.