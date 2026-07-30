ANAF a descoperit un circuit de evaziune fiscală în domeniul pazei. Prejudiciul depășește 12,35 milioane de lei

ANAF a identificat un circuit de evaziune fiscală în domeniul serviciilor de pază și protecție, cu un prejudiciu estimat la peste 12,35 milioane de lei. Ancheta este în desfășurare.

Mădălina Hodea
ANAF a descoperit un circuit de evaziune fiscală în domeniul pazei. Prejudiciul depășește 12,35 milioane de lei

Sediu ANAF

ANAF a identificat un circuit de evaziune fiscală în domeniul serviciilor de pază și protecție, cu un prejudiciu estimat la peste 12,35 milioane de lei. Ancheta este în desfășurare.

Inspectorii Antifraudă din cadrul ANAF au descoperit un circuit organizat de evaziune fiscală în domeniul serviciilor de pază și protecție, în care patru firme ar fi prejudiciat bugetul de stat cu peste 12,35 milioane de lei. În dosar au fost sesizate organele de urmărire penală, iar verificările continuă.

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF au identificat un mecanism complex de evaziune fiscală în domeniul serviciilor de pază și protecție, în urma căruia bugetul de stat ar fi fost prejudiciat cu peste 12,35 milioane de lei. În acest caz sunt vizate patru societăți comerciale care ar fi utilizat operațiuni fără suport economic real pentru a reduce obligațiile fiscale.

Potrivit ANAF, verificările au scos la iveală existența unui circuit organizat, coordonat de aceiași asociați și administratori, prin care au fost folosite mai multe firme pentru a crea aparența unor tranzacții comerciale reale. Scopul acestui mecanism ar fi fost diminuarea taxelor și impozitelor datorate bugetului de stat.

Inspectorii antifraudă susțin că societățile au înregistrat în contabilitate operațiuni fără suport economic, folosind furnizori cu un comportament fiscal necorespunzător, controlați de aceleași persoane. Aceștia ar fi emis facturi și documente justificative fictive, care au permis deducerea ilegală a TVA și reducerea bazei de calcul pentru impozitul pe profit.

Circuit financiar menit să ascundă traseul banilor

Ancheta a relevat și un circuit financiar menit să ascundă traseul banilor. Potrivit ANAF, cea mai mare parte a sumelor încasate de la clienți a fost retrasă în numerar prin peste 6.600 de operațiuni efectuate la bancomate. Valoarea totală a acestor retrageri depășește 26 de milioane de lei, iar majoritatea tranzacțiilor au fost realizate în tranșe de aproximativ 4.000 de lei, pentru a îngreuna identificarea fluxurilor financiare.

Prejudiciul estimat până în prezent este de 12.353.789 de lei. Din această sumă, 8.374.516 lei reprezintă TVA dedusă nelegal, 3.946.325 lei provin din diminuarea impozitului pe profit, iar 32.948 de lei din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor.

 

ANAF extinde ancheta într-un dosar de fraudă fiscală. Transferuri de 32 de milioane de lei între firme și taxe neachitate

ANAF a extins investigațiile într-un dosar de fraudă fiscală și a identificat noi operațiuni suspecte în cadrul unui grup de firme. Inspectorii susțin că societățile au transferat între ele peste 32 de milioane de lei și nu au achitat taxe de peste 13 milioane de lei. Alte operațiuni ar fi produs bugetului un prejudiciu de peste 2,1 milioane de lei.

Distribuie articolul pe:

1 comentariu

  1. Care-i evaziunea ? Impozitul se plateste pe profitul brut, nu pe cash scos de la bancomat. Venitul in cont este evidentiat de banca si raportata de ea, nu-i evaziune ! Nimic nu stiti.

    Reply

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.
Adevarul.ro
Urban.ro
Medikatv.ro
Casalux.ro
București.ro
Casa-grădina.ro
Cotidianul RO este parte a Clever Media
Prima TV Prima TV Moldova Prima 4K Prima News primaplay.ro Prima Sport 1 2 3 4 5 Profit.ro Cotidianul.ro Nostalgia Tv Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Cinemaraton Plus Prima Comedy Prima History Prima World Life.ro terrazarandia.ro Agro TV Servus Cluj vatabai.ro