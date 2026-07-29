ANAF extinde ancheta într-un dosar de fraudă fiscală. Transferuri de 32 de milioane de lei între firme și taxe neachitate

ANAF a extins investigațiile într-un dosar de fraudă fiscală și a identificat noi operațiuni suspecte în cadrul unui grup de firme. Inspectorii susțin că societățile au transferat între ele peste 32 de milioane de lei și nu au achitat taxe de peste 13 milioane de lei. Alte operațiuni ar fi produs bugetului un prejudiciu de peste 2,1 milioane de lei.

Verificările sunt continuarea unei anchete anunțate de ANAF în noiembrie 2025. Atunci, inspectorii antifraudă au prezentat un presupus mecanism prin care mai multe societăți ar fi prejudiciat statul cu peste 55 de milioane de lei. Potrivit instituției, firmele ar fi încercat să evite înregistrarea, declararea și plata obligațiilor fiscale. Unele dintre ele ar fi solicitat și rambursări nejustificate de la bugetul de stat.

Împrumuturi de 32 de milioane de lei între firme cu datorii

Noile verificări au vizat alte societăți și persoane fizice care ar fi fost implicate în același mecanism. ANAF susține că mai multe firme afiliate, conduse de același reprezentant legal au acordat împrumuturi între ele de peste 32 de milioane de lei. Operațiunile ar fi fost realizate deși societățile aveau capitaluri proprii negative și datorii fiscale importante. Inspectorii afirmă că firmele aveau bani pentru plata restanțelor către stat. Reprezentantul legal ar fi ales însă să transfere resursele în interiorul grupului.

Potrivit ANAF, operațiunile nu ar fi avut o justificare economică și ar fi urmărit interese personale. Inspectorii au constatat că neplata taxelor ar fi reprezentat un comportament repetat. Persoana care controla activitatea și fluxurile financiare ale grupului ar fi administrat și alte firme cu un comportament similar. Printre acestea se află și societăți care activează în domeniul serviciilor de pază și protecție.

Taxe salariale de peste 13 milioane de lei, declarate, dar neachitate

Societățile verificate au declarat impozitele pe salarii și contribuțiile sociale obligatorii, în valoare de peste 13 milioane de lei. Sumele ar fi fost însă plătite în termenul legal de cel mult 60 de zile de la scadență.

Astfel, în timp ce milioane de lei erau transferate între firmele grupului, taxele rezultate din plata salariilor rămâneau neachitate. Inspectorii au identificat și un presupus circuit de documente fictive. Unele bunuri fără legătură cu activitatea firmelor ar fi fost înregistrate drept „bunuri consumabile”.

ANAF susține că mecanismul a fost folosit pentru reducerea artificială a profitului impozabil și pentru deducerea ilegală a TVA. Prejudiciul estimat în urma acestor operațiuni depășește 1,2 milioane de lei.

Facturi pentru livrări care nu ar fi avut loc

Firmele ar fi emis și facturi de avans pentru viitoare livrări de bunuri și echipamente. Inspectorii spun că bunurile nu au fost livrate, iar dreptul de proprietate nu a fost transferat. Societățile nu ar fi prezentat nici documente care să justifice operațiunile. Prin aceste facturi, firmele ar fi obținut deduceri nelegale de TVA de peste 900.000 de lei.

ANAF a sesizat autoritățile de urmărire penală în urma constatărilor. Instituția continuă verificările asupra altor persoane și societăți care ar putea fi implicate. Ancheta vizează și activitățile desfășurate de acestea în alte domenii, unde ar fi fost utilizate metode similare.

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