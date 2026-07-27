ANAF: Cheltuieli fictive de peste 22 de milioane de lei, descoperite la o firmă din Galați. Dosarul a ajuns la procurori

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF au descoperit, în urma unor verificări efectuate la solicitarea organelor de urmărire penală, un mecanism prin care o societate din municipiul Galați ar fi înregistrat cheltuieli fictive de peste 22 de milioane de lei, folosind un contract de închiriere încheiat cu unul dintre propriii asociați. Potrivit ANAF, verificările au fost realizate pe parcursul anului 2026 și au vizat o companie care desfășoară activități de achiziție și comercializare a deșeurilor metalice.

În urma investigațiilor, inspectorii antifraudă au constatat că societatea a înregistrat cheltuieli de peste 22 de milioane de lei în baza unui contract de închiriere care avea ca obiect un teren extravilan. Contractul fusese încheiat cu unul dintre asociații firmei, iar valoarea chiriei era considerabil mai mare decât prețul practicat pe piață pentru un astfel de bun.

Mai mult, potrivit concluziilor inspectorilor, terenul nu ar fi fost utilizat în realitate pentru scopul pentru care fusese închiriat, ceea ce ridică suspiciuni că operațiunea ar fi fost folosită pentru diminuarea artificială a profitului societății și, implicit, a obligațiilor fiscale.

ANAF precizează că plata unei chirii supraevaluate către unul dintre propriii asociați a avut ca efect diminuarea patrimoniului companiei în beneficiul acestuia. În aceste condiții, inspectorii DGAF au transmis documentele și materialele probatorii către organul de urmărire penală care a solicitat verificările, pentru continuarea cercetărilor și stabilirea existenței elementelor constitutive ale unor eventuale infracțiuni.

Prejudiciu adus bugetului de stat

În paralel, verificările au scos la iveală și un prejudiciu adus bugetului de stat. Potrivit instituției, operatorul economic și reprezentanții acestuia, persoane fizice asociate, ar fi produs un prejudiciu de peste 3,6 milioane de lei, reprezentând impozit pe profit neachitat.

Autoritățile fiscale transmit că vor intensifica verificările privind tranzacțiile dintre societăți și persoanele afiliate, în special în situațiile în care sunt identificate valori care se abat semnificativ de la prețurile pieței sau operațiuni fără justificare economică reală. Totodată, ANAF reafirmă că respectarea legislației fiscale rămâne o prioritate, iar mecanismele utilizate pentru diminuarea artificială a obligațiilor fiscale vor continua să fie investigate împreună cu instituțiile competente.