Daniel Băluță a comentat alegerea.

„Veţi vedea de data asta, şi am această convingere, că acest oraş a avut un eşec lamentabil în general, alegând politicieni. Cred că e cazul să alegem oameni care se pricep. E adevărat, sunt şi politician. Nouăzeci şi la sută am această componentă tehnică, pentru că pentru a face lucruri avem nevoie de ştiinţă de carte, avem nevoie de tehnică, avem nevoie să învăţăm în permanenţă lucruri noi, şi diferenţa, dacă vreţi, unu la sută, este aceea de politician”, a afirmat edilul Sectorului 4, într-o emisiune la România Tv, potrivit Hotnews.

Jurnaliștii i-au amintit că este prim-vicepreşedintele PSD, dar Băluţă a replicat: „Da, şi sunt mândru de lucrul acesta, dar la aceste alegeri nu votăm parlamentari, la aceste alegeri, votăm oameni, este vorba de a alege oameni. Ca atare, am vrut să prezint întocmai proporţia, din punctul meu de vedere: 99% este vorba despre administraţie şi rezultate, doar 1% politică”.

Daniel Băluță nu e singurul candidat care nu mizează pe sigla PSD. La alegerile locale din 2020, Gabriela Firea nici nu a pus sigla partidului pe afișe. Nici candidatul de atunci la Sectorul 1, Daniel Tudorache.

