Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei, este primul care a pus afișe electorale prin oraș. Alegerile sunt pe 7 decembrie, dar pentru că vorbim de alegeri parțiale, campania va avea doar două săptămâni. În campanie, regulile sunt foarte stricte. Candidații au dreptul la afișe cât o coală A4, puse în locuri special amenajate. Până în campanie însă, pot face ce vor. Acum, este momentul panourilor uriașe, cu litere de-o șchioapă, în care să promită alegătorilor câte și mai câte.
Candidatul PSD mizează pe ce a făcut în Sectorul 4 și mai puțin pe calitatea de membru PSD. În consecință, sigla partidului apare în colțul din dreapta jos și este mică, mică. Aproape că nici nu o vezi, mai ales de la distanță.
Daniel Băluță a comentat alegerea.
„Veţi vedea de data asta, şi am această convingere, că acest oraş a avut un eşec lamentabil în general, alegând politicieni. Cred că e cazul să alegem oameni care se pricep. E adevărat, sunt şi politician. Nouăzeci şi la sută am această componentă tehnică, pentru că pentru a face lucruri avem nevoie de ştiinţă de carte, avem nevoie de tehnică, avem nevoie să învăţăm în permanenţă lucruri noi, şi diferenţa, dacă vreţi, unu la sută, este aceea de politician”, a afirmat edilul Sectorului 4, într-o emisiune la România Tv, potrivit Hotnews.
Jurnaliștii i-au amintit că este prim-vicepreşedintele PSD, dar Băluţă a replicat: „Da, şi sunt mândru de lucrul acesta, dar la aceste alegeri nu votăm parlamentari, la aceste alegeri, votăm oameni, este vorba de a alege oameni. Ca atare, am vrut să prezint întocmai proporţia, din punctul meu de vedere: 99% este vorba despre administraţie şi rezultate, doar 1% politică”.
Daniel Băluță nu e singurul candidat care nu mizează pe sigla PSD. La alegerile locale din 2020, Gabriela Firea nici nu a pus sigla partidului pe afișe. Nici candidatul de atunci la Sectorul 1, Daniel Tudorache.
Cătălin Drulă nu apare în poză ca să-i facă loc lui Nicușor Dan
Adversarul lui Daniel Băluță de la USR, Cătălin Drulă, a sesizat detaliul cu o zi înainte. Și l-a folosit electoral.
„M-am împiedicat de un panou al lui Daniel Băluță care bloca trotuarul. Vreau să facem împreună un exercițiu: căutați sigla PSD. Omul care este șeful PSD București pare că vrea să se ascundă. Sub masca de „independent”, dacă îl scuturi puțin, cad rețelele și clanurile. Eu zic că nu poate să-și ascundă acum și trecutul, așa cum face cu sigla”, a comentat Cătălin Drulă.
Pe de altă parte, și candidatul USR se folosește de tertipuri ca să se promoveze. Îl bagă pe Nicușor Dan la înaintare. Președintele a venit inclusiv la lansarea sa, ceea ce a stârnit comentarii aprinse legate de cât de apolitic e șeful statului dacă se ia de mână cu un candidat. Nu ar fi însă Nicușor Dan primul președinte care își arată fățiș partizanatul politic.
Cătălin Drula își face reclamă în online cu Nicușor Dan. El, candidatul, nici nu apare în poză. Figura președintelui și sigla USR sunt armele sale de campanie.
UPDATE Și candidatul PNL, Ciprian Ciucu, are sigla partidului tot în dreapta jos, pe afișele electorale. Abia se vede. Este de notorietate că o parte din PNL nu l-a vrut drept candidat la Primăria Generală. Mai precis, aripa din sud, condusă de Hubert Thuma. Ciucu are, în schimb, susținerea premierului. În ședința PNL, el a primit 11 voturi, mult peste contracandidatul Stelian Bujduveanu, care a avut doar patru voturi.
5 comentarii
..cUsor -presedintele tarii, adica al tuturor romanilor, fie ca l-au votat sau nu @ s-a transformat in agent electoral al unui candidat.
NECONSTITUTIONAL.!!DEMISIA -NICUSOR !
DEMISIA!! IAR AI DAT CU MUCII IN FASOLE!!DEMISIA!