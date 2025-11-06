ANALIZĂ De ce fug candidații la Primăria Capitalei de siglele partidelor

Siglele PSD și PNL apar scrise mărunt, vârâte într-un colț al afișului electoral în cazul a doi candidați. Este vorba despre Daniel Băluță și Ciprian Ciucu. La USR, Cătălin Drulă nu fuge de siglă, dar nici nu apare în pozele electorale promovate în online, ca să aibă loc Nicușor Dan.

ANALIZĂ De ce fug candidații la Primăria Capitalei de siglele partidelor

Siglele PSD și PNL apar scrise mărunt, vârâte într-un colț al afișului electoral în cazul a doi candidați. Este vorba despre Daniel Băluță și Ciprian Ciucu. La USR, Cătălin Drulă nu fuge de siglă, dar nici nu apare în pozele electorale promovate în online, ca să aibă loc Nicușor Dan.

Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei, este primul care a pus afișe electorale prin oraș. Alegerile sunt pe 7 decembrie, dar pentru că vorbim de alegeri parțiale, campania va avea doar două săptămâni. În campanie, regulile sunt foarte stricte. Candidații au dreptul la afișe cât o coală A4, puse în locuri special amenajate. Până în campanie însă, pot face ce vor. Acum, este momentul panourilor uriașe, cu litere de-o șchioapă, în care să promită alegătorilor câte și mai câte.

Candidatul PSD mizează pe ce a făcut în Sectorul 4 și mai puțin pe calitatea de membru PSD. În consecință, sigla partidului apare în colțul din dreapta jos și este mică, mică. Aproape că nici nu o vezi, mai ales de la distanță.

