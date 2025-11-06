ANALIZA Pericol de explozie sub picioarele noastre. Rețeaua de gaze, o bombă cu ceas

O analiză recent realizată de Asociația Energia Inteligentă ne arată cât de mult ne jucăm cu focul în aceste momente și subliniază o serie de pericole pe care le-am putea evita cu ușurință, doar dacă am ști să implementăm un sistem eficient de comunicare pe această zonă. Din fericire, AEI propune o soluție, despre care vom vorbi mai jos, însă până atunci să vedem problemele semnalate de experții în energie.

Potrivit acestora, „pașii noștri trec peste conducte sau fire ce nu cer decât respect și atenție. Dar câți dintre noi știm cu adevărat pe unde trec aceste vene subterane ale civilizației? Câți se gândesc, atunci când se sapă o groapă, când se construiește o casă, că sub pământ pot dormi scânteile unei tragedii?

Lipsa cunoașterii amplasamentului conductelor este a doua cea mai importantă cauză tăcută a exploziilor care ne bântuie tot mai des. În graba modernizării, săpăm fără să știm ce atingem. Hărțile sunt vechi, semnele lipsesc, iar comunicarea între instituții e adesea doar o formalitate. Așa se nasc catastrofele: dintr-o simplă necunoaștere, dintr-o eroare care, la adăpostul pământului, crește până devine fatală”.

AEI: „Fiecare explozie de gaz este o lecție despre neatenția noastră colectivă… Trăim printre conducte”

„Fiecare explozie de gaz este, în fond, o lecție despre neatenția noastră colectivă. Ne-am obișnuit să trăim la suprafață, fără să mai privim dedesubt — nici la propriu, nici la figurat. Nu mai știm ce se află sub orașele noastre, cum funcționează lucrurile care ne țin în viață. Trăim printre conducte, dar nu le vedem; respirăm prin rețele, dar nu le cunoaștem. Și astfel, ignoranța devine combustibilul perfect pentru o explozie.

Totuși, dincolo de vină, există și speranță. Fiecare tragedie poate fi o trezire. Poate că e timpul să învățăm nu doar unde sunt conductele, ci și unde greșim noi — ca oameni, ca societate. Să învățăm să privim dincolo de beton și să redescoperim responsabilitatea ascunsă sub pașii noștri.

Pentru că adevăratul pericol nu e doar gazul care scapă dintr-o țeavă, ci neștiința care scapă de sub control”, mai spune AEI.

Asociația Energia Inteligentă a realizat o hartă a incidentelor tehnice provocate de lucrările de excavație în 2024, pe baza datelor furnizate de operatorii de rețele de distribuție a gazelor naturale. Această hartă arată că zonele cele mai afectate sunt București, Ilfov, Sibiu și Bistrița, iar fiecare punct roșu reprezintă un incident care a dus la întreruperea furnizării gazelor sau a pus în pericol siguranța publică.

Peste 100 de incidente au fost înregistrate, iar acestea au avut un impact major asupra infrastructurii de gaze.

Incidente tehnice lucrări excavație Romania 2024 / Sursă foto – AEI

Nota. Harta AEI cu rețelele conductelor amonte si transport GN este realizata pe baza datelor publice cuprinse in PUGurile localitatilor din RO

„Fiecare punct de pe hartă reprezintă un pericol evitat la limită sau un incident care a dus la întreruperea furnizării gazelor. Asociația Energia Inteligentă consideră ca este inadmisibil că în anul 2025 România să nu aibă un sistem public de informare privind infrastructura subterană critică”, conform AEI.

Incidente tehnice lucrări excavație zona București-Ilfov 2024 / Sursă foto – AEI

Nota. Harta AEI cu rețelele conductelor amonte si transport GN este realizata pe baza datelor publice cuprinse in PUGurile localitatilor din RO

Consecințele incidentelor provocate de terți

Întreruperea furnizării gazelor naturale către gospodării, societății comerciale și instituții.

către gospodării, societății comerciale și instituții. Risc de explozie sau incendiu în cazul deteriorării conductelor.

sau incendiu în cazul deteriorării conductelor. Costuri suplimentare pentru intervenții și reparații.

Amenințări la siguranța publică și la integritatea rețelelor.

Incidente tehnice lucrări excavație zona Sibiu 2024 / Sursă foto – AEI

Nota. Harta AEI cu rețelele conductelor amonte si transport GN este realizata pe baza datelor publice cuprinse in PUGurile localitatilor din RO

De ce este importantă publicarea amplasamentului conductelor?

În lipsa unui sistem național de tip „Sună înainte de a săpa! Call Before You Dig!” sau a unei platforme GIS accesibile publicului, lucrările de construcții și dezvoltare urbană se desfășoară adesea fără coordonare cu operatorii de rețea. Publicarea hărții este un prim pas spre:

Creșterea gradului de conștientizare în rândul autorităților locale, dezvoltatorilor și cetățenilor.

în rândul autorităților locale, dezvoltatorilor și cetățenilor. Reducerea riscurilor de avarii și accidente.

Promovarea unei culturi a prevenției în infrastructura energetică.

Incidente tehnice lucrări excavație zona Bistrița 2024 / Sursă foto – AEI

Nota. Harta AEI cu rețelele conductelor amonte si transport GN este realizata pe baza datelor publice cuprinse in PUGurile localitatilor din RO

Soluția. AEI a lansat proiectul „Stop Exploziilor! Aprindem conștiința, nu gazul!”

„În lipsa inițiativelor instituțiilor statului român de a crește siguranța cetățenilor și de a preveni viitoare explozii de gaze, Asociația Energia Inteligentă (AEI) a inițiat proiectul „Stop Exploziilor! Aprindem conștiința, nu gazul!” în cadrul căruia a realizat Harta Națională a Incidentelor cu Gaze de pe Teritoriul României în anul 2024.

În lipsa unui Sistem Național de tip „Sună înainte de a săpa! Call Before You Dig!” sau a unei platforme GIS accesibile publicului, lucrările de construcții și dezvoltare urbană se desfășoară adesea fără coordonare cu operatorii de rețea, ceea ce poate pune în pericol integritatea rețelelor de distribuție a gazelor naturale si poate conduce la incidente cu urmări grave.

Publicarea Hărții Naționale a Incidentelor cu Gaze de pe Teritoriul României în anul 2024, de către AEI reprezintă un prim pas spre: creșterea gradului de conștientizare în rândul autorităților locale, dezvoltatorilor și cetățenilor în ceea ce privește numărul mare al incidentelor cu gaze, reducerea riscurilor de avarii și accidente și promovarea unei culturi a prevenției în infrastructura energetică.

Asociația Energia Inteligentă face către instituțiile statului un Apel pentru Transparență și Siguranță Publică și îndeamnă toți cetățenii să se alăture Campaniei AEI „Stop Exploziilor! Aprindem conștiința, nu gazul!” – a declarat Dumitru Chisăliță, președinte AEI.