Anca Alexandrescu anunță Armaghedonul pentru Coldea

Jurnalista Anca Alexandrescu anunță că va urma un adevărat Armaghedon pentru generalul Florian Coldea. După ce a încercat să obțină noi date de la generalul negru, venit la secția de poliție unde se află sub control judiciar, realizatoare emisiunii „Culisele Statului Paralel” a precizat că va urma un val de denunțuri împotriva caracatiței construite în jurul generalilor Coldea și Dumbravă.

„L-am întrebat de ce nu este la fel de vorbăreț ca pe aeroportul din Dubai, când m-a făcut și ticăloasă, l-am întrebat ce legătură are cu Ovidiu Toma și Bogdan Mărunțis, l-am întrebat când vine la emisiunea mea și a zis că va veni când va fi cazul. Cred că i-a picat fața când m-a văzut, l-am întrebat dacă imobilul în cate locuiește este al lui sau este închiriat de la Wilbroook?

Așa cum am spus aseară în emisiune, această casă a fost construită încă din 2006, este un complex aflat în apropierea celebrei vile T14, unde Florian Coldea a locuit, împreună cu familia, cât timp a fost în funcție la SRI. Eu am luat-o pe urma acestei povești pentru că, dacă vă aduceți aminte, postul Realitatea Plus a fost dat afară din sediul Wilbrook, așadar se pare că nimic nu este întâmplator,” a afirmat Anca Alexandrescu.