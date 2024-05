Anca Alexandrescu a dezvăluit un mesaj tare

Zilele acestea, generalul (r) Florian Coldea, care are interdicția de a părăsi tara, trebuia să fie prezent la Monaco unde are loc o cursă de Formula 1, potrivit unui mesaj primit de Anca Alexandrescu, realizatoare la Realitatea Plus.

O sursa importanta m a rugat sa i adresez acest mesaj prietenului meu Coldea:

“Ce ziceți, dle.Coldea, faceți un gest caritabil azi și donați biletele rezervate la Grand Prix Monaco F1, unde trebuia să asistați împreună cu amicul dvs, dl.Neidoni? Că, din păcate, controlul ăla judiciar face ca ăsta să fie primul an cînd lipsiți, de ceva vreme? Poate le donați unor adolescenți săraci, unor olimpici, unor tinere speranțe sau ceva de genul ăsta? Hai, că se anunță o cursă interesantă azi, de la orele 16,00, cu Charles Leclerc de la Ferrari pe prima poziţie a grilei. Ca o reparație morală, din ce știu eu, în pofida gurilor rele, dvs nu ați condus niciodată un Ferrari, cel mult un BMW i8 Coupe, roșu ca un Ferarri, ce-i drept, pus la dispoziție, de probă, de dl.Michael Schmidt, de la Bavaria automobile, care vă ducea cînd inspectați unități ale SRI, pe vremuri. Da, acel Schmidt de la care MAI ori SRI au cumpărat atîtea mașini. În rest, la Grand Prix mergeați cu Porscheul Macan trecut pe numele lui Neidoni! Haideți, dle.Coldea, fiți generos, că nu se știe dacă mai apucați prea curînd asemenea delicii automobilistice. Și poate ne spuneți cu ocazia asta și cu cine ați stat în tribune la Grand Prix Monaco în 2022 și 2023 – persoane fooooarte importante – din pură curiozitate? Noi știm, dar ne-ar plăcea să o auzim de la dvs…” , a transmis jurnalista.