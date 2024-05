Doliu uriaș în lumea muzicii

Compozitorul american Richard M Sherman, care a scris cântece pentru filme clasice Disney precum ”Mary Poppins” şi ”Chitty Chitty Bang Bang”, a murit, transmite BBC. Avea 95 de ani.

Anunţul trist a fost făcut de Disney, care a transmis că Sherman a decedat „din cauza unei boli legate de vârstă” la Centrul Medical Cedars-Sinai din Los Angeles.

Sherman s-a asociat cu răposatul său frate Robert, iar perechea a câștigat două premii Oscar în 1965 pentru munca lor la Mary Poppins.

Frații Sherman au fost incluși în Songwriters Hall of Fame în 2005 și au primit Medalia Națională a Artelor din SUA în 2008.

Aristocats, Bedknobs and Broomsticks și scurtmetraje Winnie the Pooh au fost printre alte producții Disney care au prezentat cuvintele și muzica lor.

Frații au fost interpretați în filmul din 2013 Saving Mr. Banks, care a spus povestea din spatele realizării lui Mary Poppins.

Lansat la un an după moartea fratelui său, în martie 2012, filmul i-a avut in distributie pe actorii Jason Schwartzman și B. J. Novak jucându-i pe cei doi frați în timp ce aceștia compuneau și co-au scris piesele de succes ale filmului.

Piesa lor captivantă și energică „Supercalifragilisticexpialidocious” a devenit un hit pop, intrând în Billboard Hot 100 în 1965.

De-a lungul carierei sale de 65 de ani, Sherman a devenit parte din „cercul interior al talentelor creative” al Walt Disney, a spus compania de divertisment.