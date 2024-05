Camelia Bogdan: România îşi răscumpără infractorii

Reacţii după ce Tribunalul Bucureşti a dispus suspendarea recuperării prejudiciului din dosarul lui Dan Voiculescu. Camelia Bogdan, judecătorul care a făcut parte din completul de la Curtea de Apel Bucureşti care l-a condamnat definitiv la 10 ani de închisoare pe Voiculescu, a declarat, pentru Epoch Times, că ”faptul că se suspendă executarea nu are vreo semnificaţie practică, deoarece autorităţile române nu mai intenţionau oricum să mai recupereze vreun cent de la domnul Dan Voiculescu, deşi măsurile de siguranţă nu se prescriu”.

Ea a arătat că ”nici spălarea banilor cu caracter autonom derivând din delapidarea banilor fostei Securităţi prin Crescent, a cărui procură a rămas la domnul Dan Voiculescu până la condamnarea definitivă, nu se prescrie, deoarece spălarea are loc în formă continuă din 1990 până în prezent”.

„Devine redundant să afirm că România, o pandemie a kleptocraţilor, îşi răscumpără infractorii. Măsura dispusă de Tribunalul Bucureşti înfrânge autoritatea de lucru judecat al unei decizii definitive, decizie prin care am patentat în România standardele de confiscare a produsului infracţiunii de la terţi. De menţionat că în paragraful 6 al deciziei pronunţate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în cauza Voiculescu v. România (cauzele no. 493/15) and Camelia Rodica Voiculescu and others v.România (nos. 502/15, 1559/15, 2836/15, and 2839/15), Curtea a evidenţiat că ‘la 8 august 2014, Curtea de Apel Bucureşti a pronunţat decizia definitivă în cauză. Instanţa a menţinut condamnările inculpaţilor într-o decizie motivată pe larg de 225 pagini, în care toate probele – inclusiv rapoarte ale experţilor, înscrisuri şi numeroase declaraţii ale martorilor – erau examinate cu atenţie. În plus, în baza probelor şi a argumentelor prezentate în faţa sa, instanţa a menţinut măsura sechestrului dispusă în cauză, considerând că prin instituirea sechestrului asupra produselor directe ale infracţiunii, precum în prezenta procedură, sunt respectate pe deplin dispoziţiile legislaţiei penale şi ale Constituţiei.’

Profesionalismul judecătorilor care au pronunţat decizia ICA (în completul prezidat de mine la Curtea de Apel Bucureşti ) a trecut testul CEDO, şi nu există o mai mare satisfacţie pentru un judecător ca rezultatul muncii sale în materia recuperării produsului infracţiunii să se impună cu titlu de standard în materie. Am recuperat pentru statul român doar prin două decizii definitive pronunţate în cauzele privatizării frauduloase a Institutului de Chimie Alimentară şi a rafinăriei RAFO peste 350 milioane de EURO. Şi domnul Iancu s-a plâns la CEDO, iar în cauzele Alexandru-Marian IANCU şi alţii (2) contra României (cauza nr. 17934/15) şi AEI INVESTMENT INDUSTRY S.R.L. şi alţii(6) v. ROMÂNIA ( cauza 17910/2015) CEDO mi-a subliniat profesionalismul în administrarea probatoriilor şi justificarea sechestrelor în vederea confiscării produsului infracţiunii în lumina standardelor internaţionale.

Banii furaţi de infractori sunt ai societăţii române, iar eu nu am lăsat confiscările pe hârtie ci am dispus sechestre pentru garantarea eficacităţii ordinelor de confiscare. Nu există nicio scuză că produsele infracţiunii nu sunt recuperate de autorităţile din România, mai ales că în România, cu mici excepţii, se fură la vedere. În decizia 888 din 8.08.2014 prin care l-am condamnat pe domnul DAN VOICULESCU la 10 ani de închisoare am menţionat că a pus în operă una din cele mai rudimentare tipologii de spălare a banilor.

Dar Statul Român, prin ANAF şi ANABI (Agenţia Naţională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate), instituţiile care au ca principale atribuţii recuperarea produsului infracţiunii, produsul direct al infracţiunii ICA de la GARLEI 1 D domnului DAN VOICULESCU. Cu conivenţa domnului judecat Cucu de la Judecătoria Sectorului 1, domnul DAN VOICULESCU a reuşit în dosarul 27473/299/2018* refuzul intabulării la OCPI a celuilalt produs direct al infracţiunii de la GARLEI 1 B.

