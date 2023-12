Anca Alexandrescu, jignită: Toți bărbații au fugit de tine. Ai ajuns la 51 de ani…

Realizatoarea Realitatea Plus, Anca Alexandrescu, a fost amendată de CNA, din cauza emisiunii cu senatoarea Diana Șoșoacă și, mai mult, a fost și jignită de un fan al acesteia.

Ieri am mai luat o amenda de 40.000 lei de la CNA! Printre altele pentru ca am lasat o pe doamna Sosoaca sa isi spuna parerile si nu am contrazis-o! Acest personaj din cercul de apropiati al doamnei Sosoaca s-a gandit in aceasta dimineata sa-mi faca niste “urari”! Stiu ca de fiecare data cand a fost jignita doamna Sosoaca a ripostat! Sau cand de la alte partide s-a vorbit in acesti termeni, a luat atitudine! Ma astept ca doamna senator sa faca acelasi lucru si acum! In caz contrar ma vad nevoita sa fac plangere la CNCD pentru comentariile unui membru SOS privitoare la viata mea privata si la infatisarea mea! Sa inteleg ca asa veti proceda si cu cetatenii dupa ce va vor vota?, a scris Alexandrescu pe pagina de Facebook.