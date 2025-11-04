Anthony Hopkins lansează autobiografia „We Did OK, Kid”

Ultimele 35 de pagini ale cărții conțin versuri semnate de autori precum Shakespeare și Auden.

Bianca Dumbraveanu
Actorul britanic, Anthony Hopkins, lansează astăzi în Anglia cartea sa de memorii „We Did Ok, Kid”. Este prima autobiografie a actorului, care aduce în prim-plan copilăria sa din Țara Galilor, debutul în actorie, succesul internațional, dar și luptele interioare cu care s-a confruntat de-a lungul vieții.

Cartea combină povești personale, reflecții despre artă și identitate, și include o selecție de versuri care oferă o privire indirectă asupra gândurilor lui Hopkins.

Titlul cărții are o semnificație specială pentru actor. Potrivit urban.ro, actorul, laureat cu Oscar, a declarat:

„Am o fotografie pe telefon cu mine și tatăl meu, pe plaja, când eram copil. De multe ori îi spun acelui băiețel: ‘Ne-am descurcat bine, pustiule’. Mă întreb adesea cum a ajuns un baiat din Țara Galilor, fiul unui brutar, până aici. Întreaga mea viață este un mare mister. Această carte este povestea mea.”

Cine este Anthony Hopkins

Anthony Hopkins, născut pe 31 decembrie 1937 în Port Talbot, Țara Galilor, este un actor britanic de origine galeză, cunoscut pentru rolurile sale din filme precum The Silence of the Lambs, The Father, The Lion in Winter sau The Remains of the Day.

Laureat cu două premii Oscar pentru cel mai bun actor, Hopkins a avut o carieră impresionantă pe scenă și pe marele ecran, fiind apreciat pentru interpretările sale intense și versatile.

A studiat actorie la Royal Welsh College of Music & Drama și la Royal Academy of Dramatic Art, iar în 1993 a fost înnobilat de regina Elizabeth II pentru meritele sale artistice. Viața sa personală a fost marcată de provocări, inclusiv depășirea problemelor cu alcoolul în tinerețe.

