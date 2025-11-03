Antibioticele românești, exporturi în creștere cu 66%, în ultimii cinci ani

Antibiotice Iași este listată la Bursa de Valori București, în categoria Premium, sub simbolul ATB. Exportă substanțe active în peste 55 de țări din întreaga lume și este lider mondial la vânzările de nistatină, un antifungic.

De Mihai Soare
Antibiotice Iași, singurul producător de medicamente controlat de stat, a înregistat o creștere a exporturilor de 66%, în ultimii cinci ani, atingând în 2024 un nivel de 253 milioane lei, ceea ce reprezentă aproximativ 38% din cifra de afaceri totală. Informația a fost prezentată de directorul fabricii, Ioan Nani, cu ocazia participării companiei la CPhI Worldwide, cel mai mare târg la nivel mondial al industriei farma.

Evoluția a fost determinată de intrarea pe noi teritorii europene– Italia, Spania, Polonia, Cehia și Slovacia – precum și de menținerea unei prezențe solide în piețele tradiționale ale companiei, precum Marea Britanie, Olanda, Danemarca, Vietnam, Canada și SUA.
„Participarea Antibiotice la CPhI Frankfurt reconfirmă angajamentul nostru de a rămâne conectați la tendințele globale ale industriei farmaceutice și de a consolida relații durabile într-un context internațional dinamic, care cere adaptare rapidă. Interesul tot mai mare pentru substanțe active, produse injectabile și topice evidențiază relevanța portofoliului nostru și potențialul de colaborare. Valorificăm expertiza echipei noastre pentru a dezvolta parteneriate strategice și a transforma inovația în soluții reale, dedicate îmbunătățirii sistemelor de sănătate la nivel global.” a declarat oficialul Antibiotice.
Fabrica ieșeană are în derulare investiții semnificative în cercetare, dezvoltare și noi linii de producție pentru forme sterile topice și soluții injectabile, proiecte care vor contribui la diversificarea portofoliului și la creșterea competitivității pe piețele internaționale.

