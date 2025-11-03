Antibioticele românești, exporturi în creștere cu 66%, în ultimii cinci ani

Evoluția a fost determinată de intrarea pe noi teritorii europene– Italia, Spania, Polonia, Cehia și Slovacia – precum și de menținerea unei prezențe solide în piețele tradiționale ale companiei, precum Marea Britanie, Olanda, Danemarca, Vietnam, Canada și SUA.

„Participarea Antibiotice la CPhI Frankfurt reconfirmă angajamentul nostru de a rămâne conectați la tendințele globale ale industriei farmaceutice și de a consolida relații durabile într-un context internațional dinamic, care cere adaptare rapidă. Interesul tot mai mare pentru substanțe active, produse injectabile și topice evidențiază relevanța portofoliului nostru și potențialul de colaborare. Valorificăm expertiza echipei noastre pentru a dezvolta parteneriate strategice și a transforma inovația în soluții reale, dedicate îmbunătățirii sistemelor de sănătate la nivel global.” a declarat oficialul Antibiotice.

Fabrica ieșeană are în derulare investiții semnificative în cercetare, dezvoltare și noi linii de producție pentru forme sterile topice și soluții injectabile, proiecte care vor contribui la diversificarea portofoliului și la creșterea competitivității pe piețele internaționale.