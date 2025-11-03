Antibioticele românești, exporturi în creștere cu 66%, în ultimii cinci ani

Antibiotice Iași este listată la Bursa de Valori București, în categoria Premium, sub simbolul ATB. Exportă substanțe active în peste 55 de țări din întreaga lume și este lider mondial la vânzările de nistatină, un antifungic.
Antibiotice Iași este listată la Bursa de Valori București, în categoria Premium, sub simbolul ATB. Exportă substanțe active în peste 55 de țări din întreaga lume și este lider mondial la vânzările de nistatină, un antifungic.
Antibiotice Iași este listată la Bursa de Valori București, în categoria Premium, sub simbolul ATB. Exportă substanțe active în peste 55 de țări din întreaga lume și este lider mondial la vânzările de nistatină, un antifungic.
Antibiotice Iași, singurul producător de medicamente controlat de stat, a înregistat o creștere a exporturilor de 66%, în ultimii cinci ani, atingând în 2024 un nivel de 253 milioane lei, ceea ce reprezentă aproximativ 38% din cifra de afaceri totală. Informația a fost prezentată de directorul fabricii, Ioan Nani, cu ocazia participării companiei la CPhI Worldwide, cel mai mare târg la nivel mondial al industriei farma.
Antibiotice Iași este listată la Bursa de Valori București, în categoria Premium, sub simbolul ATB. Exportă substanțe active în peste 55 de țări din întreaga lume și este lider mondial la vânzările de nistatină, un antifungic.