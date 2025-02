Antonescu, de acord ca UE să înființeze propria armată

Candidatul la prezidențiale al coaliției de guvernare, Crin Antonescu, a declarat, vineri, în cadrul unei conferințe de presă că dacă va fi ales președinte al României ar pune în discuție cu forurile naționale și europene abilitate problema înființării unei armate a Uniunii Europene.

‘UE ar fi o superputere, este oricum, dar ar fi pe deplin o superputere de talia SUA și Chinei, un super jucător global, pentru că acum văd că se pun deja pe față în termeni de forță, dacă ar avea două lucruri: o armată, o politică de apărare comună, coerentă, și o politică externă. Europa nu are aceste lucruri. Are un comisar pentru politică externă, are, iată, acum, și portofoliul Apărării, dar, evident, nu are o politică, măcar un embrion de armată comună’, a răspuns Crin Antonescu atunci când a fost întrebat de jurnaliști dacă în calitatea sa de candidat la alegerile prezidențiale consideră necesară înființarea unei armate a Uniunii Europene.

Candidatul PNL, PSD și UDMR la Președinția României a susținut că nimic nu poate împiedica sau obliga SUA să își retragă armata din UE.

‘Cred că ar trebui să ne gândim deja la asta, pentru că nu mai e niciun secret pentru nimeni că noi dorim, și sunt convins că parteneriatul transatlantic va rămâne, că SUA și UE, nu SUA sau UE înseamnă viitorul. Dar sub forme noi. În momentul în care constatăm că dependența Europei occidentale de protecția militară americană, odată constantă a istoriei Occidentului european după al Doilea Război Mondial, poate fi suspendată. Nimic nu poate împiedica, nimic nu poate obliga SUA să spună: ‘noi avem nevoie de toate efectivele noastre în altă parte; nu e rentabil să vă protejăm pe voi, fiți sănătoși!”, a afirmat Crin Antonescu.

În opinia sa, Europa are potențial demografic, economic și tehnologic pentru înființarea unei armate a UE.

‘Europa are potențialul demografic, Europa are de trei ori populația Rusiei, de exemplu, Europa are potențialul economic, Europa are un PIB și în absolut și pe cap de locuitor comparabil cu al SUA și al Chinei, Europa are potențialul tehnologic de a avea măcar o forță militară care să ne apere. Trebuie să o creăm’, a precizat Crin Antonescu.

El a adăugat că dacă va deveni președinte, își va expune în Consiliul European punctul de vedere în această privință.

‘Ar trebui să luăm foarte în serios această chestiune, ca să nu ni se mai întâmple ceea ce ni se întâmplă azi. Sigur, o asemenea chestiune înseamnă mai multe informații, pe care acum nu le am, mai multe consultări în interiorul țării și în afară cu parteneri europeni’, a menționat Crin Antonescu.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a făcut apel la crearea unei armate europene, susținând că Europa nu mai poate fi sigură de protecție din partea SUA și că va obține respectul Washingtonului dacă va avea o armată puternică.