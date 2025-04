Antrenorul echipei Dinamo ”nu se plânge„ după meci

Rapid București a învins-o pe Dinamo București cu scorul de 1-0 (1-0), duminică seara, pe Arena Națională din Capitală, dar antrenorul echipei Dinamo București, Zeljko Kopic, dar că nu se va plânge de problemele pe care le întâmpină, pentru că le știa din timpul campionatului regulat.

Formația sa are unele limite în acest play-off al Superligii de fotbal, a mai arătat Zeljko Kopic.

”Avem limitele noastre, dar am discutat tot anul despre lotul nostru, despre accidentări, despre opțiuni. Dar nu mă voi plânge. A fost decizia noastră să avem un sezon stabilizat, să facem unele lucruri, să oferim o șansă unor jucători și așa mai departe. Desigur, acest play-off, în acest moment, este dificil pentru noi. Avem unele limite, dar încă simt că avem momentele noastre și că ne lipsesc detaliile. Trebuie să acceptăm și că unii dintre jucători au nevoie de această experiență. Este o experiență nouă să joci aceste meciuri puternice. Sunt multe situații în care avem astfel de limite, dar încă mai cred că putem face mai bine. Jucătorii au arătat, în anumite părți ale meciului de azi și cu FCSB, că putem face lucruri bune. Înțeleg complet cât de importante sunt toate aceste derby-uri pentru club, pentru suporterii noștri, să ai această atitudine, această personalitate, să fim mai buni. Știu că este și o chestiune de mândrie. Înțeleg cât de important este. Până la finalul sezonului, vom încerca cu adevărat să dăm totul pentru a obține puncte, să câștigăm meciuri, pentru că este o perioadă lungă fără victorii în aceste derby-uri. Dar, din nou, trebuie să înțelegem unde suntem acum pentru a încerca să fim mai buni și să acumulăm această experiență. În sezoanele viitoare, vom avea așteptări și mai mari, iar jucătorii vor fi mai pregătiți pentru astfel de meciuri’, a declarat Kopic.

‘Nu e un sentiment plăcut să pierzi meciul. În prima repriză nu am fost suficient de buni. De fapt, în primele 10-15 minute am început corect, după aceea am pierdut niște mingi ușoare. Parte din planul nostru era ca din a doua jumătate a terenului să pasăm, să jucăm mingea în spatele adversarului, în spatele liniei lor defensive, ca să nu le dăm tranziții, pentru că știm că au jucători rapizi. Dar am avut câteva situații în care nu am făcut bine. După gol, iarăși ne-am căutat jocul. La pauză, am avut ideea să schimbăm câteva lucruri. Cred că în repriza a doua, minut cu minut, a fost mai bine. Am avut câteva situații, am fost acolo, aproape de careu în câteva momente, dar la final am pierdut meciul. Este greu, mai ales pentru suporterii noștri, care ne-au oferit din nou un sprijin incredibil. Dar în acest moment, cu toate problemele pe care le avem, accidentări, nu pot să mă plâng prea mult de jucători. Unii dintre ei îi simt puțin obosiți, fizic, mental. Dar încearcă, și sper ca în următoarele meciuri să creștem nivelul’, a adăugat tehnicianul croat.

Zeljko Kopic spune că este greu pentru echipa sa să se lupte pentru locurile din fruntea clasamentului având în vedere problemele de lot cu care se confruntă.

‘E greu să ne luptăm pentru fruntea clasamentului, pentru că sunt unele situații pe care nu le poți anticipa. Am avut în sezonul regulat o perioadă foarte grea, iarăși, după pauza echipei naționale, când am pierdut câțiva jucători, în special doi fundași centrali. A fost o perioadă foarte dificilă pentru noi, dar am reușit cumva să supraviețuim. Acum, din nou, avem aceste accidentări. Pentru lotul nostru, este o problemă mare. Ambiția noastră a fost mai mare. Încă vrem să jucăm, să performăm bine, să câștigăm meciuri, dar acum să vorbim despre locurile patru, cinci, șase, pentru mine e foarte greu pentru că depinde de foarte, foarte multe lucruri’, a mai adăugat acesta.