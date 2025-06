Violențe la Ballymena. Arhiepiscopia Ortodoxă Română reacționează

„Ne exprimăm preocuparea față de climatul tensionat și îndemnăm credincioșii români din regiune la prudență, calm și responsabilitate”, se arată în comunicatul care recomandă comunității de români „să urmeze cu strictețe indicațiile autorităților locale, în special ale forțelor de ordine și să evite deplasările în zonele unde au loc manifestații publice”.

Având în vedere faptul că autoritățile desfășoară investigații în prezent, comunicatul îndeamnă, de asemenea, la evitarea oricăror „speculații sau interpretări personale care pot dăuna spiritului de ordine și adevăr”.

Miercuri seara, orașul Ballymena din comitatul Antrim, situat la aproximativ 50 de kilometri nord de Belfast, a fost scena unor noi tensiuni, sute de persoane ieșind în stradă după două zile de violențe îndreptate împotriva imigranților și ciocniri cu forțele de ordine. Poliția a folosit tunuri cu apă pentru a răspunde atacurilor cu cocktailuri Molotov și alte proiectile. Intensitatea violențelor nu a atins însă nivelul din zilele precedente, iar mulțimea s-a dispersat treptat.

Violențele din ultimele zile, calificate drept rasiste și lipsite de sens de către autoritățile locale și de cele de la Londra, au fost alimentate de cazul controversat a doi adolescenți români inculpați pentru agresarea sexuală a unei tinere.

Cei doi adolescenți de 14 ani, care luni au compărut în fața justiției, sunt acuzați că au încercat să violeze pe 7 iunie o adolescentă în Ballymena, acuzație pe care cei doi români o neagă.

Ballymena burns again this evening. I do not condone such violence and needless destruction. But it is inevitable when politicians do not listen to the people they pretend to serve. pic.twitter.com/IoT7QCGoPG

— Nick Buckley MBE (@NickBuckleyMBE) June 11, 2025