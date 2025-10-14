Apele Române, către operatorii economici. Au obligaţia să predea terenurile libere de sarcini

Administraţia Naţională „Apele Române” (ANAR) anunţă că în această lună contractele de închiriere pentru sectoarele de plajă cu destinaţie turistică au încetat la termen, iar operatorii economici au obligaţia de a preda terenurile libere de sarcini. În acest context, ANAR a anunţat că pregăteşte noi licitaţii publice, fără prelungirea contractelor existente, pentru închirierea plajelor turistice aflate în administrarea ABA Dobrogea–Litoral, în vederea sezonului estival 2026.

ANAR a publicat imagini şi un filmuleţ cu resturile rămase după demolarea construcţiilor de pe plajele închiriate în sezonul estival care s-a încheiat, respectiv elemente de structură din lemn sau metal, precum şi aparate şi instalaţii electrice sau sanitare, pe care operatorii economici trebuie să se strângă şi să elibereze terenul.

ANAR anunţa încă de acum o săptămână că, în conformitate cu legislaţia în vigoare, nu vor fi prelungite contractele de închiriere existente.

„Solicitările operatorilor economici în acest sens nu pot fi aprobate, întrucât ar încălca principiile legalităţii, transparenţei şi egalităţii de tratament între participanţi”, sublinia ANAR.

Sursa citată preciza că decizia are la bază concluziile verificărilor interne şi interinstituţionale din ultimii ani, care au evidenţiat neconcordanţe între suprafeţele de plajă închiriate şi cele utilizate efectiv.

„Noile licitaţii vor include extinderea suprafeţelor disponibile şi schimbarea categoriei unor sectoare de plajă”, arăta Administraţia Naţională „Apele Române”.

Potrivit aceleiaşi surse, 50% din sumele obţinute din închirierea plajelor vor reveni bugetului de stat, iar restul de 50% vor fi folosite pentru investiţii în infrastructura de gospodărire a apelor – lucrări de întreţinere, consolidare şi protecţie a plajelor Mării Negre.

„Pregătim o nouă etapă de administrare transparentă şi eficientă a plajelor turistice. Nu vor exista prelungiri de contracte, ci licitaţii publice deschise, în care toţi operatorii interesaţi vor avea şanse egale. Scopul nostru este să corectăm disfuncţionalităţile constatate în trecut şi să consolidăm încrederea publică în modul de gestionare a domeniului public al statului. Prin extinderea sectoarelor scoase la licitaţie şi schimbarea categoriei de plajă, vom genera venituri mai mari la bugetul de stat şi vom contribui la dezvoltarea durabilă a zonei costiere şi la protejarea plajelor româneşti”, a declarat Florin Ghiţă, director general ANAR.