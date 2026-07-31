Aproape 500 de milioane de lei din PNRR, investiți în sănătate

Ministerul Sănătății a anunțat investiții de aproape 500 de milioane de lei prin PNRR, în luna iulie. Banii sunt alocați pentru modernizarea spitalelor, digitalizare, cabinele de medicină de familie și servicii medicale în comunitățile vulnerabile.

Doar în ultima săptămână a lunii au fost autorizate până la plată 77,9 milioane de lei. Suma acoperă 41 de proiecte din mai multe zone ale sistemului sanitar.

Digitalizare și servicii medicale mai aproape de pacienți

Opt proiecte vizează modernizarea infrastructurii digitale din sistemul sanitar. Investițiile sunt destinate direcțiilor de sănătate publică, Institutul Național de Sănătate Publică și Spitalului Județean de Urgență Târgu Mureș. Alte opt proiecte privesc dezvoltarea unor Centre Comunitare Integrate. Acestea vor oferi servicii medicale și sociale mai aproape de locuitori.

Printre localitățile vizate se numără Șușani (Vâlcea), Vlădeni (Botoșani), Chiochiș (Bistrița-Năsăud) și Eremitu (Mureș). Centrele ar urma să faciliteze accesul la consultații, prevenție și sprijin medical. Sunt vizate în special comunitățile mai puțin favorizate.

De asemenea, 13 cabinete de medicină de familie vor fi modernizate. Investițiile urmăresc îmbunătățirea condițiilor și creșterea accesului la servicii medicale.

Echipamente pentru combaterea infecțiilor din spitale

O parte din fonduri este destinată reducerii riscului de infecții nosocomiale. Mai multe spitale vor primi echipamente și materiale moderne. Printre unitățile beneficiare se află Spitalul Clinic de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara, Spitalul Județean de Urgență „Mavromati” Botoșani și Spitalul Județean de Urgență Vaslui. Investiții similare sunt prevăzute și pentru unități medicale din județele Călărași și Galați.

La Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „M.S. Curie” București va fi modernizată și extinsă secția de terapie intensivă neonatală. Proiectul este destinat nou-născuților care au nevoie de îngrijiri medicale complexe.

Investiții în infrastructura mai multor spitale

Fondurile din PNRR vor fi folosite și pentru modernizarea ambulatoriului de specialitate al Spitalului Municipal Sibiu. Este prevăzută și dezvoltarea unei infrastructuri noi la Spitalul „Agrippa Ionescu”. Un alt proiect vizează unitatea Ministerului Apărării Naționale din Craiova.

„Fiecare investiție în sănătate înseamnă condiții mai bune pentru pacienți și pentru personalul medical. Transformăm fondurile din PNRR în proiecte concrete: spitale mai bine dotate, digitalizare și servicii medicale mai aproape de oameni”, a declarat ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila.

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