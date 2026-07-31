Sanitas suspendă greva generală din sănătate

Federația Sanitas a decis suspendarea grevei generale în sănătate și asistență socială, după două zile de proteste. Sindicatul susține că primele obiective au fost atinse, însă conflictul de muncă nu este închis. Greva ar putea fi reluată după depunerea în Parlament a unui nou proiect al legii salarizării.

Federația precizează că suspendarea reduce presiunea asupra spitalelor, a pacienților și a personalului medical. În cazul în care negocierile eșuează, greva poate fi reluată fără repetarea tuturor procedurilor legale.

Posturile vacante din sănătate ar putea fi deblocate

Sanitas susține că greva și-a atins primul scop: prezentarea situației din sistemul public de sănătate și din asistența socială. Camera Deputaților a aprobat, pe 29 iulie, un amendament la Legea sănătății. Acesta permite deblocarea posturilor vacante din sistem, în limita bugetelor aprobate. Federația mai arată că adoptarea noii legi a salarizării personalului plătit din fonduri publice a fost cel puțin amânată.

„Am reușit! Am fost auziți! Am demonstrat că SANITAS este o forță organizată, hotărâtă și unită”, a transmis federația pe Facebook.

Greva generală a început după ce negocierile dintre sindicaliști și Ministerul Sănătății au eșuat. În spitale au fost asigurate urgențele și cazurile complexe. Sanitas a avertizat că proiectul legii salarizării ar putea reduce veniturile unor angajați din sănătate. Potrivit simulărilor federației, medicii ar putea pierde până la 36,6% din venituri, iar asistenții medicali până la 20%. Sindicatul a criticat reducerea sporurilor pentru condiții grele de muncă. Nemulțumirile au vizat și scăderea plăților suplimentare pentru weekenduri și sărbători legale. Premierul interimar Ilie Bolojan a respins acuzațiile. El a susținut că protestul este bazat pe „minciună” și a garantat că salariile nu vor scădea.

Sanitas cere renegocierea legii salarizării

Federația consideră că proiectul prezentat de partidele aflate la guvernare nu mai poate reprezenta baza negocierilor.

„Proiectul legii salarizării, așa cum îl ”vând” partidele care fac parte din guvernul interimar, PENTRU NOI, SANITAS, NU MAI EXISTĂ!”, a transmis organizația.

Sanitas afirmă că a prezentat politicienilor, partidelor și experților calculele privind efectele proiectului. Sindicatul invocă și o decizie a instanței referitoare la caracterul interimar al Guvernului condus de Ilie Bolojan. Federația stabilește două obiective pentru perioada următoare. Primul este negocierea unui proiect considerat mai corect și mai coerent. Al doilea este purtarea discuțiilor cu o autoritate care are putere legală de decizie. Negocierile ar urma să fie desfășurate fie cu Parlamentul, fie cu un guvern desemnat cu puteri depline.

„NU ÎNCHIDEM GREVA, ci dăm o șansă politicului să se reseteze și să reia negocierile pentru o nouă lege a salarizării”, precizează federația.

Sanitas va reanaliza suspendarea atunci când un nou proiect al legii salarizării va fi înregistrat în Parlament. În acel moment, liderii sindicali vor decide dacă greva generală este reluată sau dacă protestul este închis definitiv.

Sindicatele din sectorul public anunță acțiuni comune

Sanitas susține că protestele vor fi extinse și către alte domenii bugetare. Sindicatele din educație, administrație publică și cultură ar urma să sprijine negocierea unei noi legi. Cele cinci confederații sindicale, CNSLR-Frăția, Cartel Alfa, BNS, CSDR și Meridian, au transmis un comunicat comun pe 29 iulie. Organizațiile cer ca viitoarea lege să fie discutată și negociată cu partenerii sociali. Ele resping adoptarea în grabă a proiectului, pentru respectarea termenului de 31 august.

„Sindicatele din România se unesc pentru un scop comun: o nouă lege a salarizării care să rezolve inechitățile și să dea valoarea socială binemeritată angajaților din sectorul public, o lege care se discută, se negociază cu partenerii sociali și nu se face la presiunea termenului de 31 august”, se arată în mesaj.

Sanitas le cere membrilor să rămână mobilizați și avertizează că pot apărea informații contradictorii despre protest.

„GREVA SANITAS NU SE TERMINĂ! EA SE SUSPENDĂ până la apariția unui nou proiect de lege a salarizării personalului plătit din fonduri publice”, subliniază federația.

Pe durata suspendării, angajații vor purta banderole la locul de muncă. Sindicatul spune că va urmări evoluția negocierilor și va decide următorii pași după prezentarea unui nou proiect.

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