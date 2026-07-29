Cele cinci confederații sindicale susțin protestele din sănătate și cer respingerea Legii salarizării unitare

Confederațiie sindicale, poziție comună

Cele cinci confederații reprezentative la nivel național își exprimă susținerea față de protestele din sănătate și cer parlamentului respingerea proiectului actual, precum și reluarea dialogului social după instalarea unui nou guvern.

„Cele cinci confederații sindicale reprezentative la nivel național susțin acțiunile de protest ale lucrătorilor din sănătate și cer partidelor parlamentare respingerea Proiectului Legii salarizarii unitare dat publicitatii care este injust si reluarea elaborării unui alt proiect al legii salarizării unitare prin dialog social real dupa instalarea unui guvern legitim, cu puteri depline pentru negociere”, transmit, într-un comunicat, cele cinci organizații sindicale.

Cauza nemulțumirilor

Sindicatele atribuie nemulțumirile angajaților din sănătate și din celelalte sectoare bugetare modului defectuos în care a fost construit proiectul de lege, care, spun sindicaliștii, nu respectă principiile de echitate și predictibilitate.

„Nemulțumirile exprimate de angajații din sănătate si din celelalte familii ocupationale din sectorul public sunt consecința directă a modului defectuos în care a fost construit actualul proiect al Legii salarizării unitare, un proiect care, în forma sa actuală, nu răspunde principiilor de echitate, predictibilitate și justiție socială pe care ar trebui să le garanteze orice reformă salarială într-un stat european”, arată sindicaliștii.

„România are nevoie de o lege a salarizării care să recompenseze munca, competența, responsabilitatea și performanța profesională, nu de un act normativ care perpetuează inechități, comprimă grilele de salarizare, diminuează diferențele dintre funcțiile cu niveluri diferite de responsabilitate și descurajează dezvoltarea profesională, marind insa substantial diferenta dintre functiile de executie si cele de decizie, mai ales decizii politice”, mai arată aceștia.

Principalele deficiențe

Sindicaliști invocă cinci probleme majore ale proiectului: ierarhizări neconforme, majorări preferențiale pentru funcțiile de demnitate publică, un mecanism incert de referință, o bază de calcul depășită rapid și diferențe salariale tranzitorii dezavantajoase.

Sindicaliștii critică graba adoptării legii de către un guvern demis și spune că e inadmisibil ca o lege cu impact asupra a peste 1,3 milioane de lucrători să fie adoptată în acest mod.

„Considerăm inadmisibil ca o lege cu impact asupra a a peste 1,3 milioane de lucratori din sectorul public să fie tratată cu o asemenea lipsă de responsabilitate. Deși elaborarea noii legi a salarizării trebuia finalizată încă din vara anului 2023, Guvernul actual demis încearcă acum să forțeze adoptarea acesteia în mai puțin de o lună. O astfel de abordare transformă dialogul social într-un simulacru și privează partenerii sociali și Parlamentul de timpul necesar pentru analizarea și corectarea unor deficiențe cu efecte negative pe termen lung asupra întregului sistem de salarizare”, se arată în comunicat.

Apel către partidele parlamentare

Confederațiile cer parlamentarilor să respingă proiectul, avertizând asupra riscului de tensiuni sociale și litigii dacă legea ar fi adoptată fără susținerea partenerilor sociali.

„Solicităm tuturor partidelor parlamentare să nu voteze actualul proiect al Legii salarizării unitare!”

„Adoptarea unei legi care nu beneficiază de susținerea partenerilor sociali și care este respinsă de majoritatea categoriilor profesionale din sectorul public va accentua tensiunile sociale, va genera un val de litigii și va compromite încrederea în procesul de reformă a salarizării din sectorul public”, mai arată sindicaliștii.

Sindicatele cer dialog

Sindicatele își reafirmă angajamentul de a participa la negocieri pentru un nou proiect de lege, condiționat de instalarea unui guvern cu puteri depline, și își oferă expertiza pentru elaborarea unei legi echitabile.

„Suntem pregătiți să contribuim cu expertiza organizațiilor sindicale la elaborarea unei legi de salarizare moderne, echitabile și sustenabile, construită pe criterii obiective, care să elimine discriminările existente, să stimuleze munca și dezvoltarea profesională și să ofere predictibilitate atât lucratorilor, cât și finanțelor publice”, arată aceștia.

Avertisment

Confederațiile mai arată că analizează acțiuni sindicale comune și că își rezervă dreptul de a sesiza organisme internaționale, invocând lipsa unui dialog social obligatoriu în elaborarea proiectului.

”Cele cinci confederații sindicale atenționează că își rezervă dreptul de a sesiza inclusiv organismele internaționale pentru faptul că Guvernul demis al României a elaborat acest important proiect de lege fără ca forma acestuia să fie rezultatul unui dialog social absolut obligatoriu!”, conchid sindicaliștii.