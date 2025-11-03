O mare fabrică din Arad, unul dintre pilonii economiei locale, se pregătește să închidă activitatea, iar efectele asupra comunității sunt devastatoare. Aproape 1.000 de oameni riscă să rămână fără locuri de muncă, iar producția va fi mutată în străinătate, în afara Uniunii Europene.

Primarul Ineului explică că decizia companiei vine în urma unor probleme economice serioase și a costurilor crescute, care au făcut activitatea neprofitabilă. În ciuda spațiilor disponibile, compania a decis să-și oprească activitatea în zonă.

Autoritățile locale nu stau însă cu mâinile în sân. Sunt în curs negocieri pentru a aduce noi investitori care să creeze sute de locuri de muncă, iar programele de recalificare profesională vor ajuta angajații concediați să-și găsească o nouă cale.

Reprezentanții fabricii nu au oferit un punct de vedere oficial, însă mai mulți angajați au confirmat că au fost informați despre încheierea producției și despre acordarea de salarii compensatorii.