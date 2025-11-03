Arad, în fața unui șoc major. Ce se întâmplă cu mii de locuri de muncă

O decizie neașteptată amenință să lase fără loc de muncă aproape 1.000 de angajați din Arad. O fabrică își închide porțile, mutând producția în afara Uniunii Europene. Autoritățile caută urgent soluții pentru a salva economia locală și a proteja comunitatea afectată.

De Mădălina Hodea
O mare fabrică de componente auto din Arad își închide porțile. Producția se mută în afara Uniunii Europene. Aproximativ 1.000 de oameni vor fi dați afară.

O mare fabrică din Arad, unul dintre pilonii economiei locale, se pregătește să închidă activitatea, iar efectele asupra comunității sunt devastatoare. Aproape 1.000 de oameni riscă să rămână fără locuri de muncă, iar producția va fi mutată în străinătate, în afara Uniunii Europene.

Primarul Ineului explică că decizia companiei vine în urma unor probleme economice serioase și a costurilor crescute, care au făcut activitatea neprofitabilă. În ciuda spațiilor disponibile, compania a decis să-și oprească activitatea în zonă.

Autoritățile locale nu stau însă cu mâinile în sân. Sunt în curs negocieri pentru a aduce noi investitori care să creeze sute de locuri de muncă, iar programele de recalificare profesională vor ajuta angajații concediați să-și găsească o nouă cale.

Reprezentanții fabricii nu au oferit un punct de vedere oficial, însă mai mulți angajați au confirmat că au fost informați despre încheierea producției și despre acordarea de salarii compensatorii.

