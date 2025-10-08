Arafat se apără. „Nu putem să nu luăm în serios un Cod roşu…”

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), Raed Arafat, a afirmat că populaţia trebuia avertizată și că nu putem să ignorăm avertizările de cod roșu sau portocaliu care vin de la ANM.

Pe rețelele de socializare măsurile luate de autorități au fost contestate, însă Raed Arafat insistă că riscurile sunt reale și că situația din teren se schimbă rapid.

”Spunem că nu s-a întâmplat nimic. STS-ul ne dă nişte date că până la ora 10:00, doar de la 21:00 ieri seara până la 10 dimineaţă, pe Bucureşti-Ilfov au fost peste 1.500 de apeluri pe 112, corelate cu codul meteo”, a arătat el. Arafat a menţionat că în Capitală au căzut aproape 30 de copaci, inclusiv pe o maşină în mers, dar, dacă nu erau luate măsurile preventive, astfel de incidente ar fi putut fi mai frecvente.

”Codurile nu le stabileşte Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă sau Ministerul Afacerilor Interne. Le stabilesc experţi ai Agenţiei Naţionale de Meteorologie (ANM) şi, bineînţeles, ai celor de la Apele Române şi ai Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor. Ce înseamnă aceste coduri? Experţii din ANM stau, analizează modele, fac calcule, văd cantităţile de apă care se bănuieşte că urmează să cadă, cele prognozate, ce înseamnă că nu va fi farmacie, 100%, atât va cădea, dar este o prognoză, deci vor fi apropiate de cantităţile respective, analizează ce impact poate să aibă pe perioada de timp în care va cădea cantitatea respectivă de apă, o combină cu o analiză pe vânt, pe alţi parametri, care e de specialitatea dânşilor. După aceea, ei emit codul”, a explicat Raed Arafat, miercuri seară.

Există proceduri și planuri de pregătire, dar impactul ”nu e obligatoriu să se producă”

”Ne pregătim pentru impactul care poate să se producă. Acest impact, dacă este Cod roşu sau chiar şi cod portocaliu, poate să fie unul foarte major. Sub incidenţa codurilor portocalii, am avut uneori viituri care au omorât oameni, deci noi nu putem să nu luăm în serios un Cod roşu sau un Cod portocaliu, emis de experţii de la Agenţia Naţională de Meteorologie”, a subliniat şeful DSU.

Care este procedura

”Se mai întâmplă ca aceste comunicări, chiar dacă şi ieri (marţi – n.r.) ziceam că nu e cazul să intre în panică oamenii, că noi ne pregătim preventiv, pentru că nu ştim ce va fi, dar trebuie să fim pregătiţi şi există obligativitate ca şi noi, ca oameni simpli, să fim pregătiţi la noi acasă. Există uneori exagerări pe care le vedem în diferite canale, în diferite ieşiri pe reţelele de socializare, pe televiziuni, pe radio, care vin cu titluri care să atragă oamenii şi încep să scrie: Potop peste România! Nu ştim ce o să fie! O să fie un risc nemaiîntâlnit în România, deci inclusiv că există un cod roşu nemaiîntâlnit”, a adăugat Arafat.

Exemplul Bulgariei

”Dar lângă România, în Bulgaria, Codul roşu a venit cu un fenomen la care nu s-au aşteptat autorităţile din Bulgaria şi a apărut un fenomen cu ploi de peste 200 de litri pe metru pătrat, trei decese, dintre care un poliţist, o localitate devastată. Deci acest lucru s-a întâmplat chiar în vecinătatea noastră”, a subliniat şeful DSU.

Despre închiderea şcolilor

”Primele măsuri luate pe închiderea şcolilor au fost la Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Constanţa, urmat de Ialomiţa, urmat de Călăraşi, Giurgiu, după care Ilfov şi Bucureşti. Acum, haideţi să luăm ipotetic situaţiile. Spunem că nu s-a întâmplat nimic. STS-ul ne dă nişte date că până la ora 10:00, doar de la 21:00 ieri seara până la 10 dimineaţă, pe Bucureşti-Ilfov au fost peste 1.500 de apeluri pe 112, corelate cu codul meteo. Nu ştiu cifra finală care o să fie şi care o să ne-o dea mai târziu. În Bucureşti au căzut copaci, inclusiv peste o maşină în deplasare, unde, din fericire, nu s-a întâmplat nimic cu pasagerii din maşină. Aici nu putem să venim să ne cerem scuze că nu s-a întâmplat nimic. Noi putem să spunem, probabil, că dacă nu se dădeau avertismentele şi oamenii umblau toţi pe stradă fără nicio problemă, fără să ia în considerare că este Cod roşu, cei aproape de 30 de copaci care au căzut în Bucureşti puteau să cadă peste mai multe maşini în deplasare şi să avem şi răniţi sau poate şi morţi. Asta n-avem cum să o spunem. Probabil că am prevenit. Dar acest lucru, din nou, nu ai cum să-l cuantifici sau să-l calculezi”, a explicat el.

Populaţia trebuia să fie avertizată

”Ce putem să spunem? Că aveam datoria să avertizăm populaţia! Populaţia putea şi nu putea să ne asculte. Noi n-am închis oamenii în casă, noi am sfătuit oamenii ce să facă. Oamenii, cine a dorit să iasă din casă, a ieşit, cine a dorit să meargă la plimbare pe stradă, a putut. Deci nimeni nu i-a oprit. Din nou, noi dăm avertismente. Avertismentele pe care le dăm au un rol şi acesta este de a preveni populaţia asupra posibilului impact al unui cod care apare”, a continuat Raed Arafat.

Se pot emite şi alerte de evacuare

”Dar acum câteva săptămâni a fost un alt caz şi o persoană care stătea în casa ei, în casa ei, a fost ucisă de un obiect care s-a desprins de pe un bloc de aproape şi a zburat prin geamul locuinţei, care este un penthouse la ultimul etaj al unui alt bloc, şi persoana a fost ucisă în apartament, stând la calculator. Nimeni nu ştia că acest lucru poate să se întâmple sau că se întâmplă. S-a întâmplat. Alte două persoane, acum câteva săptămâni, care se plimbau pe stradă, au fost rănite pentru că au căzut copaci peste ele. Din fericire, nu au fost ucise, dar au fost rănite”, a exemplificat şeful DSU.

„Cei care se supără pe noi…”

”Cei care se supără pe noi că am dat aceste avertismente şi că am reacţionat, după părerea lor, probabil exagerat, în acelaşi timp trebuie să înţeleagă că dacă s-ar fi întâmplat un singur lucru, sunt convins că ei ar fi fost primii sau erau primii care să ne critice că de ce n-am luat toate măsurile necesare. Aşa că dacă stăm pe scaunul unui decident în situaţiile de urgenţă şi ne gândim care este soluţia corectă când ai un Cod roşu, Cod portocaliu, ţi se spune că vor fi cantităţi cât o lună în mai puţin de 24 de ore de ploi, clar că un decident care se gândeşte la populaţie, o să se gândească la măsurile de protecţie şi la prevenţie, şi nu la liniştirea populaţiei, în sensul că: Nu faceţi nimic, că va fi totul bine!, ci în sensul: Nu panicaţi! Nu vrem să vă panicăm, dar e bine să aveţi 1, 2, 3… să fiţi pregătiţi!, lucru pe care l-am făcut!”, a adăugat el.

În viitor vor fi situaţii similare

”Şi acum întrebarea mea: oare care trebuie să fie reacţia când ni se dă următorul Cod roşu? Să nu luăm măsuri? Să nu vă recomandăm măsurile preventive? Să nu mobilizăm forţe şi să spunem: lasă, că o să fie ca data trecută, nu o să fie cu impact şi să ne trezim că este cu un impact devastator? Uitaţi-vă ce s-a întâmplat în Valencia, uitaţi-vă ce s-a întâmplat în Statele Unite, uitaţi-vă ce s-a întâmplat în Bulgaria! Deci situaţii de acest gen pot să se întâmple! (…) Noi, când primim un cod, vom pregăti şi vom anunţa şi vom stabili măsurile, în conformitate cu codul respectiv. Asta ne impune activitatea noastră şi datoria noastră şi pentru asta ne-am pregătit şi pentru asta avem sistemul de urgenţă”, a precizat Arafat.

”Incompetenţi am fi fost dacă stăteam şi nu făceam nimic. Incompetenţi am fi fost dacă nu ascultam de experţii de la meteo, pentru că noi nu putem decide în locul lor”, a adăugat el.

Despre analiza Centrului de Coordonare al Protecţiei Civile Europene

”Deci asta este analiză făcută independent de Centrul de Protecţie Civilă Europeană. Eram pe high probability of impact, la portocaliu puşi acolo şi care arată că a existat această posibilitate. Deci înseamnă totuşi că interpretările din România poate că au avut o bază corectă de calcul. Faptul că nu s-a întâmplat un dezastru, o catastrofă, repet, nu ne cerem scuze pentru acest lucru, ne bucurăm că nu s-a întâmplat nimic şi sperăm că şi în viitor, când vom avea coduri, ne pregătim, prevenim şi nu se întâmplă nimic şi toată lumea rămâne acasă, sănătoasă şi se întoarce acasă, sănătoasă”, a conchis Arafat.