Armata a fost mobilizată pe Dunăre pentru Cernavodă. Forțele Navale fac măsurători de urgență pentru menținerea în funcțiune a Unității 2

Potrivit Ministerului Apărării Naționale, activitatea militarilor are ca scop obținerea datelor tehnice necesare construirii unui prag submers care să redistribuie o parte din debitul Dunării către Dunărea Veche.

Forțele Navale fac măsurători între kilometrii 345 și 346 ai Dunării pentru o soluție tehnică de urgență

Conform MApN, cercetările hidrografice se desfășoară în sectorul fluvial cuprins între kilometrul 345 și kilometrul 346 al Dunării, în zona unde Brațul Bala se intersectează cu Dunărea Veche.

Scopul acestor măsurători este stabilirea parametrilor necesari pentru realizarea unui prag submers care să redirecționeze o parte din debit către Dunărea Veche și să contribuie la menținerea unui nivel al apei suficient pentru funcționarea în condiții de siguranță a CNE Cernavodă.

„Activitatea are ca obiectiv obținerea datelor tehnice necesare realizării unui prag submers, destinat redistribuirii unei părți a debitului către Dunărea Veche și menținerii unui nivel al apei care să permită asigurarea condițiilor necesare funcționării CNE Cernavodă”, a transmis Ministerul Apărării Naționale.

Specialiștii militari analizează albia Dunării și adâncimea apei pentru proiectarea intervenției

Direcția Hidrografică Maritimă din cadrul Forțelor Navale Române acționează în zonă cu specialiști și echipamente dedicate măsurătorilor hidrografice și batimetrice.

Potrivit MApN, militarii efectuează determinarea configurației albiei și măsurarea adâncimilor, astfel încât autoritățile să poată fundamenta soluția tehnică necesară pentru redistribuirea debitului Dunării.

Aceste informații sunt esențiale pentru proiectarea intervenției și pentru stabilirea caracteristicilor pragului submers care ar urma să fie realizat în regim de urgență.

Datele culese de Armată vor fi transmise autorităților care gestionează situația de la Cernavodă

Ministerul Apărării precizează că toate datele obținute în urma cercetărilor hidrografice vor fi puse la dispoziția instituțiilor responsabile de gestionarea situației și de implementarea măsurilor tehnice necesare.

„Datele obținute de specialiștii militari vor fi puse la dispoziția autorităților și instituțiilor cu responsabilități în gestionarea situației, pentru adoptarea și implementarea, în regim de urgență, a soluțiilor tehnice necesare”, a transmis MApN.

Instituția mai subliniază că, prin aceste misiuni, Forțele Navale Române sprijină efortul interinstituțional pentru menținerea condițiilor necesare funcționării în siguranță a infrastructurii energetice critice de la Cernavodă.

Amintim că premierul interimar Ilie Bolojan a declarat, miercuri seară, că oprirea celei de-a doua unități a Centralei de la Cernavodă va afecta sistemul energetic național și va obliga România să acopere deficitul prin creșterea producției din centralele pe gaze și prin importuri, în special în intervalul de consum maxim din timpul serii.

„Imaginați-vă că în această perioadă, în anii trecuți, aveam debite de 3.900-4.500 de metri cubi pe secundă, iar acum debitele sunt de 1.600 și sunt în scădere în zilele următoare, deci sunt mai puțin de jumătate din debitul Dunării într-o perioadă normală. Pentru a putea funcționa centrala de la Cernavodă, are nevoie de cantități de apă care sunt absorbite din bazinul care colectează apă din Dunăre, prin niște pompe, iar dacă nivelul apei scade sub un anumit nivel, deci sub 2 metri, e nevoie să fie oprite acele pompe”, a afirmat Ilie Bolojan la Digi24.

Premierul a făcut apel la populație și la marii consumatori industriali să reducă voluntar consumul de energie în intervalul de vârf.

„Folosesc acest prilej să fac un apel către cetățenii României, către mari consumatori industriali să aibă în vedere posibilitatea unei reduceri voluntare, pur și simplu, de a avea grijă cât consumă în orele de seară, așa cum am spus, de la 20.00 la 23.00, atunci când avem un deficit de energie”, a adăugat Bolojan.