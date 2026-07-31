Ca urmare a secetei și a închiderii Unității I de la Cernavodă, premierul Bolojan a precizat că, în orele de seară, România importă aproximativ 1.700 MW.

„În condițiile în care s-ar opri și al doilea grup de la Cernavodă, ar însemna încă 650 MW producție în minus, ceea ce înseamnă că ar trebui să importăm peste 2.500 MW, în așa fel încât să avem sistemul energetic echilibrat”, a adăugat șeful Executivului.

UPDATE 17.23: Guvernul va aloca, din Fondul de rezervă, 7 milioane de lei pentru lucrări de urgență menite să redistribuie o parte din debitul Dunării către Dunărea Veche, în contextul secetei hidrologice severe, potrivit proiectului de HG publicat de SGG.

Măsura are ca scop menținerea unui nivel suficient al apei pentru funcționarea în siguranță a Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă și evitarea afectării Sistemului Electroenergetic Național.

Surse consultate de Cotidianul spun că ar putea fi declarată stare de alertă în energie.

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Guvernul urmează să aloce fonduri suplimentare ca urmare a debitului scăzut al Dunării, care a dus la oprirea reactorului I de la Centrala Nucleară de la Cernavodă, spun surse guvernamentale pentru Cotidianul.

Ca urmare a acestei situații, surse guvernamentale adaugă pentru Cotidianul că nu este exclusă nici varianta de a se declara stare de criză pe piața energiei, însă o astfel de hotărâre se ia la nivelul Comitetului Național pentru Situații de Urgență (CNSU).

Reamintim că reactorul I de la Cernavodă a fost închis controlat, marți, din cauza debitului scăzut al Dunării, de aproximativ 1.630 mc/s, ca urmare a lipsei precipitațiilor.

„Măsura are caracter preventiv și este necesară pentru protejarea echipamentelor aferente celor trei pompe de răcire. O eventuală avarie la una dintre pompe ar presupune lucrări complexe de reparații, cu o durată de câteva luni, care ar putea ajunge până la un an”, a transmis Ministerul Energiei.

Uniutatea 2 de la Cernavodă, la un pas să fie deconectată de la SEN

Ulterior, Ministerul Energiei a transmis că și Unitatea 2 a CNE Cernavodă va fi oprită controlat și deconectată de la Sistemul Energetic Național (SEN) fie în seara zilei de 29 iulie 2026, fie în dimineața zilei de 30 iulie 2026, în funcție de scăderea nivelului Dunării.

Ulterior, S.N. Nuclearelectrica S.A. a anunțat joi că Unitatea 2 nu va mai fi deconectată de la SEN.

„Ca urmare a analizei parametrilor de operare și a echipamentelor Unității 2, realizată de specialiștii CNE Cernavodă în noaptea de 29 spre 30 iulie 2026, s-a constatat că parametrii de operare permit continuarea operării Unității 2 în condiții de siguranță”, a transmis Nuclearelectrica.

Bolojan, apel către români: Să-și reducă consumul de energie seara

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat, miercuri seară, că oprirea celei de-a doua unități a Centralei de la Cernavodă va afecta sistemul energetic național și va obliga România să acopere deficitul prin creșterea producției din centralele pe gaze și prin importuri, în special în intervalul de consum maxim din timpul serii.

„Imaginați-vă că în această perioadă, în anii trecuți, aveam debite de 3.900-4.500 de metri cubi pe secundă, iar acum debitele sunt de 1.600 și sunt în scădere în zilele următoare, deci sunt mai puțin de jumătate din debitul Dunării într-o perioadă normală. Pentru a putea funcționa centrala de la Cernavodă, are nevoie de cantități de apă care sunt absorbite din bazinul care colectează apă din Dunăre, prin niște pompe, iar dacă nivelul apei scade sub un anumit nivel, deci sub 2 metri, e nevoie să fie oprite acele pompe”, a afirmat Ilie Bolojan la Digi24.

Premierul a făcut apel la populație și la marii consumatori industriali să reducă voluntar consumul de energie în intervalul de vârf.

„Folosesc acest prilej să fac un apel către cetățenii României, către mari consumatori industriali să aibă în vedere posibilitatea unei reduceri voluntare, pur și simplu, de a avea grijă cât consumă în orele de seară, așa cum am spus, de la 20.00 la 23.00, atunci când avem un deficit de energie”, a adăugat Bolojan.