„Așa cum i-am ajutat noi, ne ajută și ei”. Bolojan: România cere ajutor de urgență Ucrainei pentru energie. Debitul Dunării a coborât la un nivel critic

Debitul Dunării a scăzut la mai puțin de jumătate, iar un reactor de la Cernavodă este deja oprit
Premierul Ilie Bolojan a explicat că România traversează o situație fără precedent din cauza nivelului foarte scăzut al Dunării.
Conform acestuia, debitul fluviului a coborât la aproximativ 1.600 de metri cubi pe secundă, față de valorile normale de peste 4.000 de metri cubi pe secundă, iar în zilele următoare există posibilitatea unei noi scăderi de aproximativ 100 de metri cubi pe secundă.
Conform declarațiilor premierului, reducerea debitului a dus la scăderea nivelului apei în zona de aducțiune a Centralei Nucleare de la Cernavodă, motiv pentru care unul dintre grupurile energetice a fost deja oprit.
Ilie Bolojan a precizat că o situație similară se înregistrează și în Ungaria, astfel că ambele state și-au redus la jumătate capacitatea de producție a energiei nucleare.
România riscă să piardă încă 20% din producția de energie electrică
Premierul a avertizat că, dacă nivelul Dunării va continua să scadă, există un risc ridicat ca și cel de-al doilea grup de la Cernavodă să fie oprit.
„Asta ar însemna că vom pierde aproximativ 20% din producţia de energie electrică la nivel naţional, o producţie foarte importantă pentru că este o producţie în bandă, inclusiv în orele de seară când consumul creşte foarte mult”, a declarat Ilie Bolojan.
Șeful Guvernului a explicat că situația este complicată și de reducerea debitelor râurilor, care limitează producția hidrocentralelor.
În aceste condiții, producția hidro poate depăși doar cu puțin pragul de 1.000 MW pe zi.
Potrivit premierului, la un consum obișnuit de peste 7.000 MW, România importă deja aproximativ 1.700 MW în orele de seară pentru echilibrarea sistemului energetic. Dacă și al doilea reactor de la Cernavodă ar fi oprit, ar dispărea încă aproximativ 650 MW din producția internă, ceea ce ar ridica necesarul de import la peste 2.500 MW.
Bolojan: Transelectrica și Nuclearelectrica vor discuta cu partea ucraineană un ajutor de urgență
În acest context, premierul a anunțat că România a început demersuri pentru identificarea unor surse suplimentare de energie din exterior.
„Astăzi am discutat cu vicepremierul Ucrainei, care deţine şi portofoliul energiei, pentru a ne susţine în perioada următoare cu producţia din una din centralele nucleare ale Ucrainei şi în acest sens, Transelectrica şi Nuclearelectrica vor purta discuţii în aceste zile pentru un ajutor de urgenţă din partea Ucrainei”, a declarat Ilie Bolojan.
Premierul a subliniat că, în actualul context, interconectările cu statele vecine și posibilitatea importului de electricitate din țările care dispun de surplus de producție sunt esențiale pentru menținerea funcționării normale a sistemului energetic național.
În continuare, Bolojan a mai precizat că, așa cum România a intervenit în ultimul timp și a sprijinit din perspectivă energetică Ucraina, în aceleași condiții, de piață, va exporta și Ucraina energie României, în aceste momente în care avem nevoie de sprijin pentru echilibrarea situației.
Află și de ce centrala nucleară Paks din Ungaria riscă să fie oprită complet din cauza nivelului scăzut al Dunării
14 comentarii
crucesti cand citesti! Si astia stiu sa citeasca si sa scrie, ce o fi cu restul…
Am reusit un singur lucru, Tara te vrea prost.
… și marmota învelea ciocolata!
aveam ingineri la conducere, aveam baterii de stocare, aveam fotovoltaice la liber si termocentrale de rezerva si daca aveam regularizat cursul Dunarii, aveam…
Nu mai puneti frezori si coafeze sa ne hotarasca destinul!
cheama pensionarii care stiu meserie, lasa politicienii, ca dam faliment cu astia!
Farule de la Oradiiiiiiiiiia , încet , încet … . poate spui tot !
Sa multumim broscoiului cu ochelari numit Virgil Popescu care a inchis marile centrale pe carbune. Multumim USR-istilor care s-au batut cu caramida in piept la Bruxelles ca inchidem termocentralele pe carbune in 2025-20326 si nu in 2035 cum ne permitea UE. Deasemenea multumiri cu urale lui Nicusor Dan care sustine si incurajaza ONG-urile ce ne blocheaza si ne inchid hidrocentralele motivand ca nu stiu ce broasca cu fundu rosu este stresata si nu poate sa doarma! Si toate astea cu complicitatea sublimei justitii romanesti care nu are spirit civic si este lipsita total de patriotism. Se gandesc numai cum sa-si mareasca salariile si sporurile. Daca nu am mai plati noi taxe si impozite de unde si-ar lua ei ce singuri isi stabilesc!
Drăghicescule, dacă Virgil Popescu – respectiv toți miniștrii de resort din lumea întreagă ( ce naiv sunt hihihi ) ar fi închis centralele pe cărbune cu 20-30 de ani în urmă , în zilele noastre nu am avea caniculă și secetă
Canicula si seceta nu au la baza doar centralele pe carbune. Marile industrii ale SUA, Chinei si Indiei polueaza mult mai mult. Si spunem care este visul prostului? Cel de a fi inchis centralele pe carbune in urma cu 30 de ani?
Contorii cu doua tarife ajuta mai mult decat Ucraina.
Scriptic este atragatoare ideia in care sa primim de la Ukraina ,dar faptic ,nu se prea poate .
Transelectrico , vezi pe unde imporți 3000 MW , că LEA de interconexiune transfrontaliere n-au capacitate decât de 2000 . Adică , NU MAI ÎNCAPE PE SÂRME . Poate să mai aduci ceva cu TIR-urile ? Ministrul Bolojan ce zice ? De care să fie ? Alternativ sau continuu ? Dacă mai „trebă „ are și „dăruitoarea ceții„ niște găleți de plastic ecologice reformate .
Am ras deosebit de mult!
Doamne fereste!
SLAVA UKRAINII !