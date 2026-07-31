„Așa cum i-am ajutat noi, ne ajută și ei”. Bolojan: România cere ajutor de urgență Ucrainei pentru energie. Debitul Dunării a coborât la un nivel critic

Debitul Dunării a scăzut la mai puțin de jumătate, iar un reactor de la Cernavodă este deja oprit

Premierul Ilie Bolojan a explicat că România traversează o situație fără precedent din cauza nivelului foarte scăzut al Dunării.

Conform acestuia, debitul fluviului a coborât la aproximativ 1.600 de metri cubi pe secundă, față de valorile normale de peste 4.000 de metri cubi pe secundă, iar în zilele următoare există posibilitatea unei noi scăderi de aproximativ 100 de metri cubi pe secundă.

Conform declarațiilor premierului, reducerea debitului a dus la scăderea nivelului apei în zona de aducțiune a Centralei Nucleare de la Cernavodă, motiv pentru care unul dintre grupurile energetice a fost deja oprit.

Ilie Bolojan a precizat că o situație similară se înregistrează și în Ungaria, astfel că ambele state și-au redus la jumătate capacitatea de producție a energiei nucleare.

România riscă să piardă încă 20% din producția de energie electrică

Premierul a avertizat că, dacă nivelul Dunării va continua să scadă, există un risc ridicat ca și cel de-al doilea grup de la Cernavodă să fie oprit.

„Asta ar însemna că vom pierde aproximativ 20% din producţia de energie electrică la nivel naţional, o producţie foarte importantă pentru că este o producţie în bandă, inclusiv în orele de seară când consumul creşte foarte mult”, a declarat Ilie Bolojan.

Șeful Guvernului a explicat că situația este complicată și de reducerea debitelor râurilor, care limitează producția hidrocentralelor.

În aceste condiții, producția hidro poate depăși doar cu puțin pragul de 1.000 MW pe zi.

Potrivit premierului, la un consum obișnuit de peste 7.000 MW, România importă deja aproximativ 1.700 MW în orele de seară pentru echilibrarea sistemului energetic. Dacă și al doilea reactor de la Cernavodă ar fi oprit, ar dispărea încă aproximativ 650 MW din producția internă, ceea ce ar ridica necesarul de import la peste 2.500 MW.

Bolojan: Transelectrica și Nuclearelectrica vor discuta cu partea ucraineană un ajutor de urgență

În acest context, premierul a anunțat că România a început demersuri pentru identificarea unor surse suplimentare de energie din exterior.

„Astăzi am discutat cu vicepremierul Ucrainei, care deţine şi portofoliul energiei, pentru a ne susţine în perioada următoare cu producţia din una din centralele nucleare ale Ucrainei şi în acest sens, Transelectrica şi Nuclearelectrica vor purta discuţii în aceste zile pentru un ajutor de urgenţă din partea Ucrainei”, a declarat Ilie Bolojan.

Premierul a subliniat că, în actualul context, interconectările cu statele vecine și posibilitatea importului de electricitate din țările care dispun de surplus de producție sunt esențiale pentru menținerea funcționării normale a sistemului energetic național.

În continuare, Bolojan a mai precizat că, așa cum România a intervenit în ultimul timp și a sprijinit din perspectivă energetică Ucraina, în aceleași condiții, de piață, va exporta și Ucraina energie României, în aceste momente în care avem nevoie de sprijin pentru echilibrarea situației.

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