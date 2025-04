Atac la un festival, o maşină a intrat în mulţime (video)

O mașină în mulțime în timpul unui festival stradal de la Vancouver, în Canada, omorând mai mulți oameni, a anunțat poliția, relatează Reuters și AFP.

”Mai multe persoane au fost ucise și multe altele rănite”, a precizat poliția din Vancouver pe platforma X. Aceasta a anunțat și faptul că șoferul a fost reținut.

Este vorba despre un festival stradal filipinez care a avut loc în vestul orașului Vancouver. Festivalul aduce un omagiu unui lider al luptei anticoloniale din secolul al XVI-lea din Filipine.

Incidentul s-a întâmplat la puțin timp după ora locală 20.00 (03.00 GMT), în apropiere de intersecția East 41st Avenue și Fraser Street, unde avea loc petrecerea de Ziua Lapu Lapu.

Un martor a declarat pentru CTV News că a văzut un autoturism negru care se deplasa la întâmplare în zona festivalului stradal înainte ca incidentul să aibă loc. Potrivit Vancouver Sunt, mii de persoane se aflau în zonă.

Presa locală a relatat, plecând de la relatările unor martori, că suspectul a încercat să fugă pe jos după ce a intrat cu mașina în mulțime, dar a fost reținut de trecători.

Primarul orașului Vancouver, Ken Sim, a declarat că ”sunt șocat și profund întristat de incidentul teribil de astăzi din timpul evenimentului de Ziua Lapu Lapu”.

”Gândurile noastre însoțesc toate persoanele afectate și comunitatea filipineză din Vancouver în această perioadă incredibil de dificilă”, a scris primarul orașului pe X.

Premierul canadian Mark Carney a transmis și el condoleanțe pe platforma X. ”Sunt devastat să aud despre evenimentele teribile de la festivalul Lapu Lapu din Vancouver din această seară (sâmbătă – n.r.)’. ‘Suntem toți în doliu”, a adăugat el.

Incidentul a avut loc cu doar două zile înainte de alegerile parlamentare din Canada, de luni.

Video of the SUV that drove into the crowd of people in #Vancouver tonight at the Lapu Lapu Festival. Tragic news. There’s videos of the alleged suspect, I won’t be sharing those. pic.twitter.com/9o4HSR7zW1

A 20-year-old Asian male driver plowed an SUV into the Lapu Lapu Day Block Party in Vancouver, Canada, killing several and injuring many. The suspect, detained by police. The incident occurred around 8 p.m. at E. 41st Ave and Fraser St. Authorities are investigating, and the… pic.twitter.com/KWjvfR4e3D

The front of the car of the SUV that was used to hit the crowd at Vancouver Lapu Lapu festival is completely destroyed from hitting people.

The driver didn’t just stop after hitting one person he hit so many people the car broke down 😡#lapulapu pic.twitter.com/IrNtQo537x

