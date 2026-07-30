Atacatorul lui Salman Rushdie, condamnat și pentru acte de terorism

Hadi Matar a fost găsit vinovat miercuri, de un tribunal federal din statul New York, pentru acordarea de sprijin organizaţiei Hezbollah, gruparea armată libaneză desemnată drept organizaţie teroristă de Statele Unite, Regatul Unit şi multe alte ţări, informează BBC, potrivit News.ro.

Procurorii au susţinut că Matar a fost motivat de fatwa – un decret religios – emis în 1989 de liderul religios al Iranului, care cerea moartea lui Salman Rushdie.

Scriitorul, laureat al mai multor premii literare, a depus mărturie în timpul procesului, descriind atacul şi afirmând că viaţa i-a fost salvată de un pompier care i-a acordat primul ajutor.

Juriul l-a declarat pe Matar vinovat de comiterea unui act de terorism transnaţional şi de furnizarea de sprijin material organizaţiei Hezbollah.

În timpul procesului desfăşurat în oraşul Buffalo, procurorii au susţinut că atacatorul a fost influenţat de un discurs din 2006 al liderului Hezbollah de la acea vreme, care cerea punerea în aplicare a fatwa împotriva lui Salman Rushdie, şi că şi-a pregătit atacul timp de doi ani.

„Inculpatul a decis că, dacă nimeni altcineva nu o va face, atunci trebuia să o facă el”, a declarat procurorul federal adjunct Timothy Lynch în pledoaria finală, citat de The Buffalo News.

„Inculpatul este cel care a răspuns acelui apel.”

Procurorii au prezentat şi înregistrări video realizate de Matar, în vârstă de 28 de ani, iar Salman Rushdie a fost audiat ca martor, descriind cum a fost înjunghiat de 15 ori, inclusiv în obraz, piept, ochi, gât şi coapsă.

„Eram întins pe scenă, într-o baltă uriaşă de sânge”, a declarat scriitorul. „Era un lac de sânge imens.”

El şi-a ridicat lentila închisă la culoare a ochelarilor pentru a arăta rana de la ochi, care l-a lăsat cu vedere parţial pierdută, spunând că lama cuţitului atacatorului a trecut „la doar câţiva milimetri de creier”.

În ciuda celor susținute de avocații săi, atacatorul lui Salman Rushdie a fost condamnat pentru acte de terorism

Avocaţii apărării au susţinut că atacul lui Matar nu a fost motivat de terorism şi l-au întrebat pe Salman Rushdie dacă nu ar fi trebuit să se aştepte la reacţii violente din cauza controversatului său roman din 1988, Versetele satanice.

„Nu cred că această carte este cea judecată aici”, a răspuns scriitorul. „Altcineva este cel aflat în faţa justiţiei.”

Hadi Matar execută deja o pedeapsă de 25 de ani de închisoare, după ce a fost condamnat în 2025 de un tribunal al statului New York pentru tentativă de omor. În urma condamnării la nivel federal, el riscă acum închisoare pe viaţă.

Romanul Versetele satanice, inspirat din viaţa profetului Mahomed, a provocat indignarea unei părţi a comunităţii musulmane, care l-a considerat blasfemiator.

Scriitorul a primit nenumărate ameninţări cu moartea şi a fost nevoit să trăiască ascuns timp de nouă ani, după ce liderul religios al Iranului a emis fatwa împotriva sa.

Ulterior, Salman Rushdie şi-a relatat experienţa şi lunga perioadă de recuperare în volumul memorialistic Knife: Meditations After an Attempted Murder (Cuţitul: Meditaţii după o tentativă de asasinat).

Anul trecut, autorul a publicat primul său roman de ficţiune după mai mulţi ani, intitulat The Eleventh Hour.