VIDEO Atac cu cuțitul într-un tren din Marea Britanie. Reacția Regelui Charles

Poliția a reținut doi suspecți.

De (R.C.)
VIDEO Atac cu cuțitul într-un tren din Marea Britanie. Reacția Regelui Charles

Poliția a reținut doi suspecți.

ACTUALIZARE

Regele Charles a reacționat după atacul din estul Angliei, printr-un mesaj transmis de casa regală. ,, Soția mea și cu mine am fost profund îngroziți și șocați să aflăm despre atacul îngrozitor cu cuțitul care a avut loc aseară într-un tren în Cambridgeshire. Transmitem cele mai sincere condoleanțe și gândurile noastre sunt alături de toți cei afectați și de cei dragi lor. “

Nouă persoane au fost tratate pentru leziuni care le-au pus viața în pericol, după o serie de atacuri cu cuțitul. Incidentul s-a petrecut într-un tren lângă Cambridge, în estul Angliei, scrie Reuters. Doi bărbați au fost arestați. Prim-ministrul Keir Starmer a numit atacul un „incident îngrozitor”.

Poliția antiteroristă sprijină ancheta. Se lucrează la stabilirea circumstanțelor complete și a motivației incidentului.

„Desfășurăm anchete urgente pentru a stabili ce s-a întâmplat. Ar putea dura ceva timp până când vom putea confirma mai multe detalii”, a declarat Chris Casey, șeful Poliției Britanice de Transport. „În acest stadiu incipient, nu ar fi potrivit să speculăm asupra cauzelor incidentului.”

Poliția din Cambridgeshire a declarat că a fost chemată, sâmbătă, la ora 19:39 GMT. Atunci s-a raportat că mai multe persoane au fost înjunghiate în trenul de la ora 18.25. Acesta circula de la Doncaster, în nordul Angliei, către Londra King’s Cross.

Trenul s-a oprit la Huntingdon. În videoclipurile postate pe rețelele de socializare se pot vedea ofițeri înarmați urcând în tren.

„Ofițeri înarmați au intervenit, iar trenul a fost oprit la Huntingdon, unde doi bărbați au fost arestați”, a declarat poliția.

Mesajul premierului Starmer, după atacurile cu cuțitul

Un martor ocular a declarat pentru Sky News că unul dintre suspecți flutura un cuțit mare. El a fost electrocutat cu un pistol cu electroșocuri de către poliție.

Serviciul de ambulanță din estul Angliei a declarat că a mobilizat o intervenție la scară largă la gara Huntingdon. Intervenția a inclus numeroase ambulanțe și echipe de îngrijire critică, inclusiv trei ambulanțe aeriene.

Premierul Keir Starmer a postat pe X că incidentul este „extrem de îngrijorător”.

„Gândurile mele sunt alături de toți cei afectați și mulțumesc serviciilor de urgență pentru intervenția lor”, a spus el.

Distribuie articolul pe:

1 comentariu

  1. Ca și frații lor anglo-saxoni din Germania, în cazuri similare, nici polițiștii britanici nu dezvăluie identitatea demenților. Dacă, reușesc, cumva, să scape din arest și să-și reia „îndeletnicirile” criminale?

    Răspunde

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.
Cotidianul RO este parte a Clever Media
Canale TV: Prima TV Prima TV Moldova Prima News Prima Sport 1 Prima Sport 2 Prima Sport 3 Prima Sport 4 Prima Sport 5 Prima 4K Agro TV Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Prima Comedy Prima History Prima World Nostalgia Tv
Site-uri: primaplay.ro primatv.ro profit.ro cotidianul.ro primanews.ro primasport.ro medikatv.ro agro-tv.ro cinemaraton.ro servuscluj.ro primaworld.ro
clever-media.ro