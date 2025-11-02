ACTUALIZARE

Regele Charles a reacționat după atacul din estul Angliei, printr-un mesaj transmis de casa regală. ,, Soția mea și cu mine am fost profund îngroziți și șocați să aflăm despre atacul îngrozitor cu cuțitul care a avut loc aseară într-un tren în Cambridgeshire. Transmitem cele mai sincere condoleanțe și gândurile noastre sunt alături de toți cei afectați și de cei dragi lor. “

Nouă persoane au fost tratate pentru leziuni care le-au pus viața în pericol, după o serie de atacuri cu cuțitul. Incidentul s-a petrecut într-un tren lângă Cambridge, în estul Angliei, scrie Reuters. Doi bărbați au fost arestați. Prim-ministrul Keir Starmer a numit atacul un „incident îngrozitor”.

Poliția antiteroristă sprijină ancheta. Se lucrează la stabilirea circumstanțelor complete și a motivației incidentului.

„Desfășurăm anchete urgente pentru a stabili ce s-a întâmplat. Ar putea dura ceva timp până când vom putea confirma mai multe detalii”, a declarat Chris Casey, șeful Poliției Britanice de Transport. „În acest stadiu incipient, nu ar fi potrivit să speculăm asupra cauzelor incidentului.”

Poliția din Cambridgeshire a declarat că a fost chemată, sâmbătă, la ora 19:39 GMT. Atunci s-a raportat că mai multe persoane au fost înjunghiate în trenul de la ora 18.25. Acesta circula de la Doncaster, în nordul Angliei, către Londra King’s Cross.

Trenul s-a oprit la Huntingdon. În videoclipurile postate pe rețelele de socializare se pot vedea ofițeri înarmați urcând în tren.

„Ofițeri înarmați au intervenit, iar trenul a fost oprit la Huntingdon, unde doi bărbați au fost arestați”, a declarat poliția.

Mesajul premierului Starmer, după atacurile cu cuțitul

Un martor ocular a declarat pentru Sky News că unul dintre suspecți flutura un cuțit mare. El a fost electrocutat cu un pistol cu electroșocuri de către poliție.

Serviciul de ambulanță din estul Angliei a declarat că a mobilizat o intervenție la scară largă la gara Huntingdon. Intervenția a inclus numeroase ambulanțe și echipe de îngrijire critică, inclusiv trei ambulanțe aeriene.

Premierul Keir Starmer a postat pe X că incidentul este „extrem de îngrijorător”.

„Gândurile mele sunt alături de toți cei afectați și mulțumesc serviciilor de urgență pentru intervenția lor”, a spus el.