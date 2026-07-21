Atașamentul dezorganizat: de ce vrem iubire, dar fugim de ea

Acest tipar este adesea asociat cu atașamentul dezorganizat — un stil relațional în care apropierea și evitarea coexistă. Nu este vorba despre lipsă de interes sau despre „incapacitatea de a iubi”, ci despre un conflict interior: dorința de a fi aproape și teama că apropierea nu este sigură.

Pentru cineva care trăiește acest tipar, relațiile pot deveni imprevizibile chiar și pentru el însuși. Într-un moment simte că vrea să fie aproape, în următorul simte nevoia să se retragă. Această alternanță poate fi greu de înțeles atât pentru persoana respectivă, cât și pentru partener.

Cum arată în viața reală

Atașamentul dezorganizat nu este întotdeauna evident. De multe ori apare în comportamente contradictorii, care pot crea confuzie în relație.

De exemplu, o persoană poate căuta apropierea și validarea partenerului, dar în același timp devine anxioasă când o primește. Poate avea nevoie de reasigurare, dar atunci când celălalt este disponibil, apare tendința de a se distanța sau de a pune sub semnul întrebării relația.

Aceste reacții nu sunt intenționate. Ele sunt, de cele mai multe ori, automate și vin dintr-un loc mai profund decât conștientul.

Semne frecvente ale atașamentului dezorganizat

Deși fiecare persoană este diferită, există câteva tipare care apar frecvent:

apropiere intensă urmată de retragere bruscă;

dificultatea de a avea încredere în stabilitatea relației;

frica de abandon combinată cu teama de apropiere;

reacții emoționale puternice în situații de vulnerabilitate;

tendința de a interpreta ambiguu comportamentele partenerului.

Aceste semne nu indică lipsă de implicare, ci un conflict intern nerezolvat.

De unde vine acest tipar

Atașamentul dezorganizat se formează, de obicei, în contexte în care relațiile timpurii au fost imprevizibile sau contradictorii. De exemplu, atunci când figura de atașament era în același timp sursă de confort și de teamă.

Pentru copil, acest lucru creează o dilemă imposibilă: persoana de care are nevoie pentru siguranță este și cea care generează nesiguranță. În timp, acest model poate fi internalizat și repetat în relațiile adulte.

Astfel, apropierea devine asociată nu doar cu confortul, ci și cu riscul. Iar acest lucru explică de ce, mai târziu, relațiile pot activa simultan dorință și teamă.

De ce relațiile devin atât de intense

Pentru persoanele cu atașament dezorganizat, relațiile nu sunt neutre. Ele activează emoții puternice, tocmai pentru că ating nevoi profunde de conectare și siguranță.

În aceste relații, orice semn de distanță poate fi perceput ca abandon, iar iar aceste reacții sunt adesea influențate de modul în care se formează tipurile de atașament.

De aceea, dinamica poate deveni oscilantă: apropiere, retragere, apropiere din nou. Nu pentru că relația este „greșită”, ci pentru că sistemul emoțional este în alertă.

Se poate schimba acest tipar?

Un aspect important este că atașamentul nu este fix. Chiar dacă s-a format în copilărie, el poate fi înțeles și schimbat în timp.

Primul pas este conștientizarea. Să observi când apare nevoia de retragere, când apare frica și cum reacționezi în aceste momente. Nu pentru a te critica, ci pentru a înțelege mecanismul.

De asemenea, este importantă construirea unor experiențe relaționale diferite — în care apropierea nu este asociată cu pericolul, ci cu siguranța. În timp, aceste experiențe pot contribui la dezvoltarea unor relații mai sănătoase și mai echilibrate.

În multe cazuri, acest proces nu este ușor de parcurs singur. De aceea, discuțiile cu un specialist pot oferi un spațiu sigur în care aceste tipare pot fi explorate și înțelese.

Un lucru important de reținut

Dorința de apropiere și teama de ea nu se exclud. Pot exista în același timp.

Faptul că uneori simți nevoia să te retragi nu înseamnă că nu îți dorești relații. Și faptul că îți dorești conexiune nu înseamnă că nu există și frică.

Atașamentul dezorganizat nu este un defect. Este un mod de adaptare care a avut sens la un moment dat. Iar înțelegerea lui poate fi primul pas spre relații mai stabile și mai sigure.

Fotografie de la Vitaly Gariev: https://www.pexels.com/ro-ro/fotografie/36812991/