Atenție, părinți! Mesajele copiilor pot fi horror

Poliția a dezvăluit codul secret pe care copilul dumneavoastră îl poate folosi online, după lansarea dramei palpitante de la Netflix, Adolescența.

Una dintre temele centrale ale dramei este sensul sinistru din spatele emoji-urilor comune.

De la boabele de fasole până la inimi de dragoste, o serie de simboluri considerate inofensive ascund un cod surprinzător pe care majoritatea adulților nu l-ar putea observa niciodată.

Dar emoji-urile nu sunt singurele personaje de care părinții ar trebui să se ferească.

O listă extinsă publicată de poliția dintr-un oraș britanic dezvăluie cum mai multe cuvinte, hashtaguri și acronime ar trebui, de asemenea, să tragă semnale de alarmă.

Lista este împărțită în trei categorii – steaguri de avertizare, termeni de urmărit și distracție.

Unii dintre termeni – cum ar fi NSFW (nu este sigur pentru muncă), de bază și DM (mesaj direct) – ar trebui să fie destul de familiari pentru părinții cunoscători de computere.

Dar știi ce înseamnă CD9, GNOC sau IWSN? Iată ce înseamnă cu adevărat codul pentru adolescenți și ce să faci dacă îl observi pe telefonul copilului tău.

Steaguri de avertizare

Conform listei Poliției din Nottinghamshire, 52 de cuvinte, hashtaguri și acronime ar trebui să tragă semnale de alarmă pentru părinți.

Deloc surprinzător, mai multe „steaguri de avertizare” sunt legate de droguri și alcool.

Acestea includ 420 (marijuana), crow (canabis), Molly (ecstasy/MDMA), pre-ing (pre-băutură), wavey (beat sau mare) și wired (paranoia indusă de droguri).

Alții se concentrează pe sănătatea mintală, inclusiv #ana (anorexie), #deb (depresie), #sue (sinucidere), #svv (comportament de auto-vătămare) și #thinsp (inspirație).

Cu toate acestea, cea mai comună temă în cadrul acestui grup este sexul.

Acronimele de care trebuie să fii conștient includ CU46 (ne vedem pentru sex), FWB (prieteni cu beneficii), FYEO (doar pentru ochii tăi), GNOC (dezbrăcați-vă în fața camerei), IWSN (vreau sex acum) și NIFOC (god în fața computerului).

Între timp, cuvintele și expresiile legate de sex semnalate de poliție includ „Down in the DM” (planuri în rețelele lor de socializare sau texte pentru o viitoare relație sexuală), hooking up (faceți sex), smash (sex ocazional) și însetat (disperat).

Termeni pe care să-l urmăriți

Deși nu este la fel de îngrijorătoare ca „steagurile de avertizare”, Poliția britanică a dezvăluit, de asemenea, 60 de cuvinte, hashtaguri și acronime pe care părinții ar trebui să le supravegheze.

Cele mai multe dintre acestea sunt acronime pe care mulți s-ar putea să le știți deja.

AF este codul pentru „as f**k”, în timp ce DM înseamnă „mesaj direct”, ILY pentru „te iubesc”, YOLO pentru „tu trăiești doar o dată” și JK pentru „glumesc”.

Cu toate acestea, există și câteva acronime mai puțin cunoscute la care ar trebui să fii atent.

TMB înseamnă „tweet me back”, în timp ce VSF este „față foarte tristă”, SWAK este „sigilat cu un sărut”, TBR este „a fi nepoliticos”, PAP este „posta o poză”, iar WTPA este „unde este petrecerea?”

Alți termeni care trebuie urmăriți sunt cei care țin de potențialul hărțuire cibernetică.

Dacă cineva „afișează” copilul, înseamnă că îl ignoră, în timp ce „paring” sugerează că cineva l-a acuzat că este lipsit de respect.