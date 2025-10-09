Aterizare de urgenţă pe Aeroportul Otopeni (Update)

O aeronavă aparţinând companiei British Airways, care circula pe ruta Istanbul – Lodra, a aterizat, joi, pe Aeroportul Henri Coandă, după ce patru pasageri s-ar fi intoxicat cu fum.

Update: Potrivit Ministerului Sănătăţii, o aeronavă care efectua o cursă pe ruta Istanbul – Londra a solicitat şi a efectuat o aterizare de urgenţă pe Aeroportul Internaţional ”Henri Coandă” Otopeni, din cauza unor degajări de fum la bord.

Update: Potrivit reprezentanţilor CNAB, pasagerii vor fi debarcaţi şi vor fi rerutaţi pe alte curse, pentru a ajunge la destinaţie (Londra). Aeronava va rămâne pe Aeroportul ”Henri Coandă” în noaptea de joi spre vineri.

”​Aeronava a aterizat în condiţii de siguranţă. Imediat după aterizare, s-a confirmat prezenţa fumului, iar toate persoanele aflate la bord au fost evacuate. ​Patru persoane acuză stări de rău, fiind posibil intoxicate cu fum, şi primesc asistenţă medicală la faţa locului”, a precizat MS.

”O aeronavă aparţinând companiei British Airways, care efectua o cursă pe ruta Istanbul – Lodra, a solicitat, astăzi, la ora 17.50, aterizarea de urgenţă pe Aeroportul Henri Coandă, întrucât patru pasageri acuzau probleme medicale. Din primele informaţii, se pare că pasagerii respectivi s-ar fi intoxicat cu fum”, a transmis, joi, Compania Naţională Aerorpoturi Bucureşti.

Sursa citată a precizat că imediat a fost dispusă formarea dispozitivului de urgenţă pe aeroport.

Aeronava a aterizat în siguranţă la ora 18.14, iar la bord au urcat echipajul medical al aeroportului şi un echipaj SMURD.

Avionul, de tip Airbus A320, are la bord 142 pasageri.

Deocamdată, autorităţile nu au precizat de unde provenea fumul şi ce anume s-a întâmplat.