Autoironia lui Cărtărescu după ratarea Premiului Nobel

Comitetul Nobel a atribuit distincţia scriitorului maghiar László Krasznahorkai, „pentru opera sa convingătoare şi vizionară care, în mijlocul terorii apocaliptice, reafirmă puterea artei”.

Ratând premiul și anul acesta, scriitorul Mircea Cărtărescu se solidarizează cu un alt favorit și el perdant și scrie: „Împreună ne-nţelegem, Ne uneşte-aceeaşi soartă…”

În poza care însoțește mesajul, Cărtărescu poate fi văzut lângă statuia lui James Joyce, important prozator și poetirlandez.

„Împreună ne-nţelegem, Ne uneşte-aceeaşi soartă…” (cu James Joyce, astăzi, prin Trieste)”, a scris Mircea Cărtărescu joi, după anunţul laureatului Premiului Nobel pentru Literatură.

După ce în 2024 a premiat-o pe sud-coreeana Han Kang, prima femeie asiatică care a primit Premiul Nobel pentru Literatură, Academia Suedeză a optat pentru un autor european, aşa cum a făcut-o în mod tradiţional în istoria de peste un secol a premiului.

Mai mulţi critici literari i-au evidenţiat drept favoriţi la premiu pe australianul Gerald Murnane, românul Mircea Cartărescu, maghiarul Peter Nadas, precum şi pe elveţianul Christian Kracht. Salman Rushdie şi Haruki Murakami sunt de asemenea în fiecare an nominalizaţi la premiul literar.

Printre cei mai mari scriitori ai lumii care nu au câştigat celebra distincţie se numără Lev Tolstoi şi Virginia Woolf. Jean-Paul Sartre a refuzat premiul iar Boris Pasternak a fost obligat să-l refuze.