Apa Nova recomandă cetăţenilor Capitalei să evite parcarea autovehiculelor în apropierea canalizărilor sau în dreptul gurilor de scurgere, în contextul avertizării Cod roşu de ploi abundente, şi să cureţe rigolele, gurile de scurgere şi şanţurile de lângă proprietăţi, pentru a asigura colectarea eficientă a apei pluviale.

Alte măsuri în contextul fenomenelor meteo care se anunţă în următoarele 24 de ore vizează protejarea subsolurilor şi garajelor şi deconectarea aparatelor electrice din zonele predispuse la infiltrarea apei şi evitarea utilizării acestora în spaţii inundate.

„Având în vedere avertizarea meteorologică emisă de Administraţia Naţională de Meteorologie pentru intervalul 7-8.10.2025 şi instituirea Codului Roşu de vreme severă pentru Municipiul Bucureşti, în urma căruia sunt anunţate ploi abundente, cu cantităţi de precipitaţii cumulate estimate de peste 100 l/mp şi rafale de vânt de 50-70 km/h, compania Apa Nova, furnizorul de servicii de apă şi canalizare pentru Municipiul Bucureşti, a dispus creşterea numărului echipelor operaţionale şi a echipamentelor de intervenţie. Pentru a gestiona impactul fenomenelor meteo prognozate, Apa Nova a suplimentat echipele operaţionale din teren şi este pregătită să intervină cu o flotă extinsă de 22 hidrocurăţitoare, 83 de autoutilitare, 47 echipamente de pompare şi un efectiv de peste 500 specialişti”, se arată într-un comunicat al companiei.

Preventiv, echipele operaţionale Apa Nova au realizat operaţiuni de verificare a staţiilor de pompare a apei pluviale din pasajele rutiere; verificări specifice ale sistemului de canalizare pe bulevardele principale şi în zonele cu potenţial risc de acumulare (depresionare); acţiuni de control şi verificare specifice în nodurile hidrotehnice; pregătirea utilajelor şi a personalului pentru perioada evenimentului pluvial