Banc sau știre politică? Simion candidează la Cluj

Adevarul e ca George Simion, presedintele AUR, este greu de asezat in niste tipare. La emisiunea de la NCN, urmarita cu sufletul la gura de zeci de mii de clujeni, presedintele AUR a facut o afirmatie foarte tare, una care ar trebui sa il bage in sperieti pe Emil Boc: si anume ca este foarte posibil sa candideze la Primaria Clujului in 2024!

Si nu e o declaratie aruncata in vant: Simion vine constant la Cluj-Napoca de cativa ani, stie problemele Clujului pe de rost. Ar fi o lupta pe cinste, caci George Simion ar fi candidatul cel mai puternic cu care s-a confruntat Boc vreodata!

Răzvan Dragoș: Corect! Ăhm… luni sau marți vă lansați candidații la București. Candidați, pe liste, la Primăria București?

George Simion: Mâine… vom face public numele candidatului AUR pentru Primăria Bucureștiului. Este… dintre toate opțiunile pe care le-am avut la îndemână, am avut și un concurs intern, s-au trecut niște interviuri… este, pe departe, cea mai bună opțiune, cu care eu sunt mândru, și pe care vreau s-o fac cunoscută bucureștenilor. Deci, nu voi…

Răzvan Dragoș: Nu candidați la Consiliul București.

George Simion: …candida la Consiliul General București, nici la Primăria Bucureștiului.

Răzvan Dragoș: Nu candidați niciunde la locale.

George Simion: Nu știu!

Răzvan Dragoș: Nici la Cluj?

George Simion: Eu am făcut… eu am făcut acest partid pentru a putea da țării opțiuni de vot. Pentru că întotdeauna a trebuit să votăm răul cel mai mic. În perspectiva alegerilor din 2024, prima oară avem alegerile de pe 9 iunie, pentru Parlamentul European. Nu voi fi pe această listă, avem o li… Vă răspund, vă răspund!

Răzvan Dragoș: Haideți totuși!

George Simion: Știu, da’ nu, nu…

Răzvan Dragoș: Candidați sau nu la Cluj?

George Simion: Dacă nu voi…

Răzvan Dragoș: Că asta-i întrebarea.

George Simion: Dacă nu voi găsi opțiunea care să îl bată pe Emil Boc, pot să iau și asta în considerare. Nu mă dau…

Răzvan Dragoș: Pe bune? Ați veni să candidați la Cluj-Napoca?

George Simion: Da’… care-i problema? Cluj-Napoca nu e ca-n restul României? Nu și voi, clujenii, aveți de suferit din cauza felului în care este condusă țara și sunt conduse județele și orașele noastre? Nu și… ba voi chiar sunteți cei mai puternici contestatari a felului în care este condusă România de către sudiști, teoretic, da’ cel mai mult suferă cei din Vaslui, cei din… nordul țării. Acuma, dacă ne uităm un pic, aș putea spune că și locuitorii din sud sunt afectați de felul în care merg lucrurile la București. Și dacă ne mai uităm un pic în profunzime și vedem cazuri, nu știu… Dîncu, Rus, Bode… și câte și mai câte exemple. Și reprezentanții locali…

ziardecluj.ro