Bancă japoneză, interesată de economia românească

Banca Japoneză pentru Cooperare Internațională (JBIC) exprimă interes pentru a a cofinanța Fondul de Fonduri de Capital de Risc pentru Redresare (Recovery Equity Fund) din România și pentru a achiziționa obligațiuni Samurai denominate în yeni japonezi, emise de Ministerul Finanțelor. Mihai Precup, președintele AMEPIP, a avut discuții la Tokyo cu reprezentanții băncii nipone, conform declarațiilor acestuia.

Conform lui Mihai Precup, președintele Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP), discuțiile au avut loc cu Sekine Hiroki, manager executiv și șef al Infrastructure and Environment Finance Group, precum și cu directorii departamentelor Equity Investment Department și New Energy and Power Finance Department din cadrul JBIC. JBIC s-a arătat interesată de cofinanțarea Fondului de Fonduri (Fof, Fund of Funds), un instrument de finanțare a startup-urilor în valoare de 400 de milioane de euro, gestionat de Guvernul României împreună cu European Investment Fund. Pe lângă aceasta, JBIC a manifestat interes și pentru achiziționarea de obligațiuni Samurai denominate în yeni japonezi emise de Ministerul Finanțelor.

De asemenea, cele două părți au discutat despre posibilitatea colaborării pentru operaționalizarea Băncii de Investiții și Dezvoltare (BID) a României. JBIC a exprimat interesul pentru semnarea unui memorandum prin care să ofere asistență tehnică în identificarea și dezvoltarea unor instrumente financiare comune, pentru a permite BID să atragă și să direcționeze fonduri către proiectele strategice de țară. JBIC se arată interesată și în sprijinirea proiectelor de decarbonizare din domeniul energiei, care sunt aliniate cu obiectivele Fondului Național de Modernizare, conform declarațiilor lui Mihai Precup.