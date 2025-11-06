Bani din Fondul de Rezervă. Guvernul alocă peste 300 milioane lei către DGASPC

De L.V.
Executivul a decis, în ședința de joi, să acorde 319,5 milioane de lei din Fondul de Rezervă pentru acoperirea cheltuielilor DGASPC-urilor din toată țara.

Guvernul a alocat 319,53 milioane lei, din Fondul de rezervă bugetară pentru primării din 40 de județe în vederea finanțării serviciilor sociale de protecție a copilului, centrelor de zi și centrelor rezidențiale pentru persoane cu handicap și cheltuielilor căminelor pentru persoane vârstnice, până la sfârșitul anului 2025.

Primarii au cerut guvernului peste 1 miliard de lei, cât au primit

Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Ene Dogioiu, a explicat  însă că această sumă de 319,5 milioane acoperă cheltuielile DGASPC  pentru o lună și jumătate.

„Această sumă de 319,5 milioane de lei ar trebui să acopere cheltuielile DGASPC timp de o lună și jumătate, iar pentru diferența rămasă până la finalul anului, Consiliile Județene trebuie să găsească resurse proprii, în condițiile în care Ministerul Finanțelor a modificat legislația astfel încât este posibilă mutarea oricărei sume din buget rămasă necheltuită, inclusiv din anii precedenți, pentru plata acestor cheltuieli”, a arătat Dogioiu.

Direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului județene se confruntă cu dificultăți financiare,  însă guvernul arată  în hotărâre că majorările salariale din 2024, inclusiv majorarea salariului minim garantat, au  dus la o creștere a fondului lunar de salarii, având impact asupra bugetelor autoritățilro locale.

 

 

  1. Vor să treacă cu bine peste alegerile de la primăria Bucureștiului, ‘ bergenbier: ‘prietenii știu de ce’.

