Barbara, „un ciclon de austeritate“

După ce ieri a remarcat că fântânile de la Unirii funcționau în plină ploaie, azi a venit cu o completare:
Ciclonul ăsta Barbara a fost și el “de austeritate” (cel puțin în București). Probabil că, după ce a plătit prețurile mărite de prin magazinele noastre și energia electrică, nu i-au mai rămas suficiente ploi.
Sau este un ciclon-profesor căruia i-a fost mărită artificial norma?
Una peste alta, cred că elevii s-au bucurat de o zi de vacanță.
2 Comentarii
Lasă un răspuns
Precizare:
Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.
Prostia reprezentantilor media numiti in articol este evidenta:la cata minte si informatie au ei compara un ciclon european cu devastarea New Orleans-ului de ciclonul Katrina,vai mama lor media
Cantitatea de apa a fost dubla,dca nu tripla tripla fata de oricare ploaie din anul acesta si de 5 ani incoace si va ploua pana maine inclusiv ; Ésca mananca painisoara pe burta goala