Barbara, „un ciclon de austeritate“

Încep glumele legate de avertismentele meteorologilor. După ce ciclonul Barbara s-a dovedit, cel puțin temporar, mai puțin periculos decât anticipaseră specialiștii, românii au început să glumească. Sau să se înfurie. Printre ei, Andreea Esca și profesorul Ovidiu Pânișoară.

După ce ieri a remarcat că fântânile de la Unirii funcționau în plină ploaie, azi a venit cu o completare:

Ciclonul ăsta Barbara a fost și el “de austeritate” (cel puțin în București). Probabil că, după ce a plătit prețurile mărite de prin magazinele noastre și energia electrică, nu i-au mai rămas suficiente ploi.

Sau este un ciclon-profesor căruia i-a fost mărită artificial norma?

Una peste alta, cred că elevii s-au bucurat de o zi de vacanță.